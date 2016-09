Jopa puolet suomalaiskuluttajista välttelee netissä aktiivisesti brändejä

Maailmanlaajuisesti kuluttajista 26 prosenttia yrittää tietoisesti välttää yritysten ja brändien mainontaa tai postauksia somessa.

Suomessa 49 prosenttia kuluttajista sanoo välttelevänsä aktiivisesti brändisisältöjä netissä. Ruotsissa ja Tanskassa brändejä vierastaa vielä useampi, peräti 57 prosenttia kuluttajista.

Brändit joutuvat ponnistelemaan saadakseen kuluttajat sitoutumaan itseensä. Moni kokee, että brändien läsnäolo somessa on häiritsevän aktiivista. Jopa 34 prosentilla on tunne, että nettimainonta ”seuraa” heitä jatkuvasti.

Suomessa ja Tanskassa ollaan keskiarvossa, Norjassa tunne on matalampi ja Ruotsissa taas selvästi korkeampi.

Kaksi viidestä 16-24-vuotiaasta sanoo luottavansa enemmän kommentointiin brändeistä netissä kuin ”virallisiin” lähteisiin, kuten sanomalehtiin, yritysten nettisivuihin tai tv-mainoksiin. Suomessa ja muissa Pohjoismaissa osuus on selvästi pienempi.

Snapchatin ja Instagramin käyttö kasvaa vauhdilla

Instagramin ja Snapchatin suosio on viimeisten kahden vuoden aikana noussut huimasti, kun kuluttajat etsivät aitoja, henkilökohtaisia ja hetkessä kiinni olevia sisältöjä.

Maailmanlaajuisesti noin neljännes (23 %) netinkäyttäjistä on Snapchatissä. Tämä on melkoinen loikka kahdessa vuodessa, sillä vuonna 2014 luku oli 12 prosenttia.

Instagramin suosio on myös kasvanut jyrkästi - maailmanlaajuisesti käyttäjien määrä on noussut kahdessa vuodessa 24 prosentista 42 prosenttiin. Myös Suomessa Instagramin ja Snapchatin käyttö on yleistynyt hurjasti, vaikka etenkin Snapchat on vielä selvästi vähemmän käytetty kuin maailmanlaajuisesti tai muissa Pohjoismaissa.

Nuoret ovat somessa edelläkävijöitä. Lähes puolet Snapchatin kuukausikäyttäjistä maailmanlaajuisesti on 16-24-vuotiaita. Suomessa nuoret dominoivat Snapchatia vielä globaalia keskiarvoa selvemmin.

Some-palveluiden käyttäjien keski-ikä on kuitenkin vahvassa kasvussa, kun yhä useampi iäkkäämpi omaksuu palvelut. Esimerkiksi Instagramia käyttää jo yksi viidestä 55-65-vuotiaasta netin käyttäjästä globaalisti. Suomessa 20 prosenttia 55-65-vuotiaista käyttää Instagramia.

Some-käyttäjien kasvu kaikissa ikäryhmissä muodostaa suuren mahdollisuuden niille brändeille, jotka pystyvät luomaan puhuttelevaa ja helposti jaettavaa sisältöä.

Brändien on kuitenkin edettävä varovaisesti, sillä maailmanlaajuisesti 30 prosenttia kuluttajista vastustaa ideaa, että yritykset tai brändit monitoroivat heidän nettikäyttäytymistään. Pohjois-Euroopassa vastustus on vielä selvästi muuta maailmaa voimakkaampaa.

Connected Life on globaali tutkimus digitaalisista asenteista ja käyttäytymisestä. Tutkimukseen haastateltiin 70 000 internetkäyttäjää 57 maasta. Tutkimus toteutettiin kesä-syyskuussa.