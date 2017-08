Kulutusluottojen kustannuksissa valtavat erot

Vaikka palveluntarjoajat esittävät sivustoillaan esimerkkilaskelmia, on luottojen vertailu vaikeaa. EU-direktiivin mukaisen todellisen vuosikoron ilmoittamisesta huolimatta kuluttajilla on haasteita hahmottaa vakuudettomien luottojen kokonaiskustannuksia ja luottolaitosten nettisivuillaan ilmoittamissa tiedoissa on myös puutteita.

– Laskimme kaikki luoton kustannukset auki käyttämällä luotonantajien lain mukaisesti ilmoittamia tietoja. Ynnäsimme siis yhteen korot, tilinavausmaksut, tilinhoitomaksut ja muut kulut, jotta voimme verrata luottojen kaikkia kustannuksia toisiinsa, kertoo Ihmeveikko Oy:n toimitusjohtaja Hannes Mattila.

Kulutusluottojen korot ja kulut tiedettiin entuudestaan isoiksi, mutta eri luottolaitosten välisten luottojen kokonaiskustannusten väliset suuret erot yllättävät silti, kun niitä tutkii tarkemmin.

– Erot kokonaiskustannuksissa halvimman ja kalleimman välillä olivat valtavat. Esimerkiksi 10 000 euron ja viiden vuoden laina-ajan luotossa halvimman ja kalleimman välinen ero oli 5873 euroa. Se on tietysti valtava summa rahaa, toteaa Mattila.

Hän huomauttaa, että pelkkä nimelliskoron vertaaminen ei riitä. Kaikkien lainaan liittyvien kulujen esittämisestä markkinoinnissa on säädetty myös kuluttajansuojalaissa. Täytyy siis vertailla kaikkia luoton kustannuksia ja oikeampi mittari onkin täten lainan todellinen vuosikorko.

Yllättävää Mattilan mukaan on myös se, että perinteiset pankit eivät olleet kaikkein edullisimpia luotottajia, vaikka niillä on useimmiten pitkien asiakassuhteiden ja laajan asiakasmassan myötä parhaimmat edellytykset arvioida lainanottajan maksukyvyttömyysriski.

Monet kulutusluottoyhtiöt tosin määrittävät lopullisen lainatarjouksen koron asiakkaan yksilöllisen luottokelpoisuusarvion jälkeen. Tarjous voi poiketa heidän ilmoittamastaan pienimmästä nimelliskorosta ylöspäin, joten vertailussa käytetyt nimelliskorot soveltuvat lähtökohtaisesti vain niille asiakkaille, joiden luottokelpoisuudessa ei ole moitteita.

– Muutama vuosi sitten säädetty pikavippien korkokatto ei ole poistanut korkeita pikalainoja markkinoilta, vaan tuotteet ovat vain muuttaneet muotoaan. Käytännössä asiakkaalle tarjotaan 2000 euron lainakattoa, mutta limiitistä voi nostaa tätä pienempiä summia. Yli 2000 euron luotoilla kun ei ole korkokattoa, kertoo Mattila.