Helsingin seutu vetää kansainvälisiä matkailijoita

Viime vuonna Helsinki-Vantaan lentoaseman matkustajamäärä lähes viisi prosenttia yli 17 miljoonaan, ja Helsingin sataman kautta kulki lähes 12 miljoonaa matkailijaa, kertoo Helsingin seudun kauppakamari.

Kansainvälisten lentojen matkustajien osuus oli 84 prosenttia eli yli 14 miljoonaa matkustajaa. Kansainvälisten lentojen matkustajamäärä on noussut koko 2010-luvun ajan keskimäärin viisi prosenttia vuodessa, selviää Helsingin seudun kauppakamarin tuoreesta toimialakatsauksesta

– Lisääntynyt matkailu näkyy erityisesti majoitus- ja ravitsemisalan yritysten liikevaihdon kasvuna. Alan liikevaihto kasvoi viime vuonna 5,8 prosenttia, kun taas kasvu oli kaikilla toimialoilla 2 prosenttia, toteaa Helsingin seudun kauppakamarin johtaja Pia Pakarinen tiedotteessaan.

Majoitus- ja ravitsemisalan henkilöstömäärä lisääntyi lähes kolme prosenttia eli 0,9 prosenttiyksikköä enemmän kuin kaikilla toimialoilla. Helsingin seudulle on tulossa runsaasti uutta majoituskapasiteettia, ja sille on Pakarisen mukaan kysyntää. Isojen kongressien ja muiden tapahtumien aikana on jo vaikeaa löytää hotellimajoitusta,

Helsingin sataman kautta lähteneiden ja saapuneiden matkustajamäärä kasvoi viime vuonna kolme prosenttia lähes 12 miljoonaan. Suurin osa laivaliikenteen matkustajista on suomalaisia ja toiseksi suurin osa virolaisia. Muissa maissa, erityisesti Aasiassa asuvien matkustajien määrä on kuitenkin kasvanut nopeasti.

Helsingin ja Tallinnan välisen liikenteen osuus matkustajista oli 73 prosenttia. Tällä vuosikymmenellä Helsingin ja Tallinnan välinen liikenne on kasvanut keskimäärin 4,5 prosenttia vuodessa.

– Länsisatama on jo Euroopan toiseksi vilkkain matkustajasatama Britannian Doverin jälkeen. Erityisesti työmatkaliikenne Helsingin ja Tallinnan välillä on voimakkaassa kasvussa, ja työvoimaa liikkuu molempiin suuntiin. Uuden Länsiterminaali 2:n valmistuttua matkustajamäärien voidaan odottaa kasvavan yhä nopeammin kuluvan vuoden aikana, Pakarinen uskoo.

Hotelliyöpymisten määrä Uudenmaan hotelleissa lisääntyi viime vuonna neljä prosenttia nousten 5,2 miljoonaan. Ulkomaisten vieraiden osuus yöpymisistä on lähes puolet, määrä nousi seitsemän prosenttia edellisvuodesta. Ulkomaisten vieraiden kärkimaat olivat Saksa, Ruotsi, Venäjä, Iso-Britannia, Kiina ja Yhdysvallat.

Venäläisten hotellivieraiden yöpymiset ovat supistuneet alle puoleen vuodesta 2012, jolloin yöpymisiä oli yli 400 000 kappaletta, viime vuonna alle 200 000. Vähennys on kompensoitunut muilta alueilta, erityisesti Aasiasta ja Pohjois-Amerikasta tulleella lisäyksellä.