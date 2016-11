Ville Niinistö vetoaa irakilaisperheen pääsemiseksi Suomeen – ”se ei ole keneltäkään pois”

Kansanedustaja Ville Niinistö kirjoittaa blogissaan irakilaisesta Alista, jolta hän on saanut viime viikolla avunpyynnön.

– Ali kertoi siitä, kuinka hän on murtumispisteessä. Hän on saanut tammikuussa turvapaikan Suomesta, mutta hänen 4- ja 6-vuotiaat tyttärensä ja vaimo piileskelevät yhä jossakin Irakissa, Niinistö toteaa.

Alilla hän viittaa Ali Kamil al-Sammarraieen. Turvapaikanhakijana Suomeen tullut mies on tullut tunnetuksi leskirouva Linnéa Mynttisen henkilökohtaisena avustajana. Yle kertoo heidän ystävyydestään tässä.

Ville Niinistön mukaan miehen sydän on särkynyt eikä hän ole nähnyt vaimoaan ja tyttäriään yli vuoteen.

– Mutta on vähän, mitä hän voi tehdä ilman apuamme. Kaiken piti muuttua, kun Alin perhe oli tehnyt paljon vaativan ja tuhansia euroja maksaneen matkan Irakista Turkkiin, jotta he pääsisivät hakemaan perheenyhdistämistä Suomen Ankaran lähetystöstä. Se on ainoa paikka, jossa irakilaiset voivat asioida perheen yhdistämiseksi.

– Hänellä oli vaimolleen ruusu ja toisessa kädessä barbinuket tytöille. Niitä hän ei päässyt rakkaimmilleen koskaan ojentamaan. Ali ja hänen perheensä käännytettiin suoraan lentokentällä ilman, että he edes saivat nähdä toisiaan. Tämä johtuu siitä, että heidät oli aiemman pakomatkan yhteydessä asetettu Turkissa maahantulokieltoon viisumirikkeen vuoksi. Tästä he eivät itse tienneet, Niinistö kertoo.

Ville Niinistö toteaa Alin kirjoittaneen hänelle ja monille muille kansanedustajille, jotta hänen perheensä pääsisi Suomeen turvaan.

– Tämä ei ole paljon pyydetty. Se ei ole pois keneltäkään meiltä. Perhe on korkeasti koulutettu ja Linnea saa Alilta tärkeää apua.

Hänen mukaansa Alin hätään on yksinkertainen ratkaisu.

– Ainoa este perheen välillä on tasavallan presidentin asetus, jonka liitteen taulukko määrää sen, että irakilaisen konsuliasiat käsitellään vain ja ainoastaan Ankarassa, ei esimerkiksi Teheranissa. Tämä tuntuu lähes kafkamaiselta, mutta niin se on. Tämä konsuliasetuksen taulukko siis erottaa Alin lapsistaan ja vaimostaan.

Ville Niinistön mukaan taulukon muuttaminen olisi äärimmäisen yksinkertainen toimi. Hän kutsuu taulukkoa ”hurjaksi esimerkiksi Suomen tiukan maahanmuuttopolitiikan mielivaltaisuudesta ”.

Kansanedustaja sanoo monen Syyriasta Suomeen tulleen olevan Alin kanssa samassa tilanteessa.

– Vetoan hallitukseen, että teette pikaisesti sen mikä on ihmisarvon puolustamisen kannalta oikein. Suomi ei voi olla maa, joka mielivaltaisesti hajottaa perheitä, Ville Niinistö kirjoittaa.

– Muuttamalla vain yhden asetuksen taulukkoa pääsevät nämä naiset ja lapset hakemaan heille kuuluvaa oikeutta perheeseensä. Heidän puolisonsa suojan tarve on jo täällä todettu. Kukaan ei voita siinä mitään, jos he joutuvat kitumaan täällä eivätkä voi kotoutua, hän jatkaa.