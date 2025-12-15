Kansanedustaja Timo Heinosen (kok.) mukaan koulutus tarvitsee ”reippaita korjausliikkeitä”.

Hän kirjoittaa blogissaan, että lasten ja nuoren oppimistulokset ovat Suomessa yhä maailman kärkiluokkaa, mutta osaamistaso on kuitenkin laskenut tasaisesti ja pitkään. Hänen mukaansa kouluihin on tehty uudistuksia, jotka eivät ole onnistuneet.

– Henkilökohtaisen tuen kolmiportainen -malli ei näyttänyt toimivan, pienryhmistä luopuminen sekoitti niin erityistä tukea tarvitsevien oppimisen, mutta myös kaikkien muidenkin, ja viimeisenä niittinä ideologinen oppivelvollisuuden pidentäminen, Heinonen listaa.

Hän kertoo, että hallitus valmistelee parhaillaan perusopetuksen osaamistakuuta. Sen tarkoituksena on taata, että kaikki oppilaat saavat perusopetuksessa riittävät taidot jatko-opintoihin. Lainsäädäntöuudistuksen on määrä astua voimaan vuonna 2027.

Korjauksia hallitus on Heinosen mukaan jo tehnyt. Hän kertoo hallituksen jo lisänneen perusopetuksen rahoitusta 200 miljoonalla eurolla ja erityisesti luku-, kirjoitus- ja laskutaitojen vahvistamiseen.

– Itse pidän aivan keskiössä oppimistulostemme kääntämisessä nousuun lukutaidon korostamista. Vahva, ei vain mekaaninen lukutaito, vaan ymmärtävä lukutaito on kaiken oppimisen perusta.

Heinonen on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri.

– Itselläni opettajana oli sellainen lupaus mielessäni joka päivä, että halusin taata, että ihan jokaisella oppilaallani olisi ollut joka päivä oikeus oppia jotain uutta. Se on kova lupaus, mutta sen pitäisi olla koko peruskoulujärjestelmämme keskiössä. Tämän lupauksen pitäisi siis koskea niin sitä lahjakasta kuin sitä erityistä tukeakin tarvitsevaa ja ihan jokaista siinä heidän välissä ja samassa luokassa, hän kirjoittaa.

– Isoja korjausliikkeitä, mutta tässä ei nyt enää pilkun siirtäminen riitä. Toki nekin olisi hyvä saada nuortemme kirjoituksiin paikalleen.