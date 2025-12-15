Ukraina ja Suomi koordinoivat Berliinissä yhteisiä linjojaan

Tänään Berliinissä ovat jatkuneet keskustelut mahdollisesta rauhansuunnitelmasta Ukrainaan. Yhdysvaltojen ja Ukrainan lisäksi keskusteluihin osallistuvat EU, Nato ja monet Euroopan maat. Tarkoitus on tänään jättää yhteinen esitys rauhansopimuksesta.

Yhdyvaltoja edustaa Donald Trumpin erikoislähettiläs Steve Witkoff ja vävy Jared Kushner.

Berliinin kokouksen on tarkoitus alkaa noin kello 19.30 Suomen aikaa ja itse kokous jatkuu todennäköisesti myöhään iltaan. Myös tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu kokoukseen.

Stubb tapasikin jo Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin Berliinissä.

– Minulla oli hyvä tapaaminen Suomen presidentin Alexander Stubbin kanssa. Tällä hetkellä diplomaattisella rintamalla tehdään paljon työtä, ja keskustelimme sen tuloksista. Koordinoimme myös yhteisiä linjojamme ennen tämän päivän tapaamisia Berliinissä kumppaneidemme kanssa ja sovimme seuraavista askeleista, kertoo Zelenskyi viestipalvelussa X.

Zelenskyi ilmaisi kiittävänsä Suomea sen tuesta ja osallistumisesta Yhdysvalloilta tehtäviin asehankintoihin Ukrainalle PURL-ohjelman kautta.

– Kiitän Suomea sen tuesta. Arvostamme maan panosta PURL-aloitteeseen, joka vahvistaa asemaamme neuvotteluissa ja tukee Ukrainan puolustuskykyjä. Olen kiitollinen Alexille jatkuvasta koordinoinnista ja avusta valtiollemme.

Zelenskyi päätti viestinsä rinnakkaisiin Suomen ja Ukrainan lippuihin.