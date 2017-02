Vihreillä kuntavaaleissa ehdokkaita aiempaa enemmän

Vihreiden valtakunnallinen ehdokasmäärä kevään kuntavaaleissa on tiistaina aamulla tarkistetun tiedon mukaan ylittänyt puolueen asettaman 2 500:n ehdokkaan tavoitteen.

Viime kuntavaaleissa vihreitä ehdokkaita oli 2 299.

Täyden ehdokaslistan Vihreät asettavat kuudessa suurimmassa kaupungissa Helsingissä, Espoossa, Oulussa, Tampereella, Turussa ja Vantaalla sekä Lohjalla.

Vihreiden ehdokasmäärä on kasvanut kaikenkokoisissa kunnissa koko maassa.

Vihreiden ehdokkaista 58 prosenttia on naisia ja 42 prosenttia miehiä. Ehdokkaiden keski-ikä on 44 vuotta ja suurin ikäryhmä on 31-40-vuotiaat (29 % ehdokkaista).