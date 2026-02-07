Verkkouutiset

Erkki Liikanen Helsingissä 2020. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

IS: Näin Erkki Liikanen aikoo käyttää huijareilta takaisin saamiaan varoja

  • Julkaistu 07.02.2026 | 16:58
  • Päivitetty 07.02.2026 | 16:58
  • Huijaus, Politiikka
Konkaripolitiikolta vietiin 40 000 euroa.
SDP:n konkaripolitiikolta, Suomen Pankin entiseltä pääjohtajalta Erkki Liikaselta huijattiin keväällä 2024 40 000 euroa. Nyt suuri osa rahoista on saatu takaisin ja Liikanen kertoo Ilta-Sanomien haastattelussa mitä aikoo niillä tehdä.

Liikaseen kohdistuneessa huijauksessa oli kyse turvatilihuijaukseksi kutsutusta petosmuodosta. Käytännössä rikolliset esiintyvät pankin tai viranomaisen edustajina ja saavat uhrin siirtämään rahansa valeturvatiille.

Liikanen on itse ollut aikanaan perustamassa Euroopan tietoturvavirastoa. Hänelle tällaiset huijaukset ovat siis tuttuja. Silti hän lankesi sellaiseen itse. Omassa tapauksessaan hän tietää ettei ole tehnyt itse mitään väärää ja eri vaiheet on hyvin dokumentoitu.

Liikasen mukaan poliisitutkinta asiasta on yhä kesken. Hänelle on onneksi kerrottu, että suuri osa rahoista on saatu palautettua, vaikkakaan hän ei ole itse vielä saanut niitä.

– Olen päättänyt lahjoittaa koko summan Ukrainan uhreille. Toivon, että poliisi hoitaa asian ripeästi, Liikanen kertoo IS:lle.

Uusimmat
