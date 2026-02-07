Verkkouutiset

Tapaukseen liittymätön räjähdys drooni-iskusta Ukrainan rintamalla. (Photo by AFP), AFP / LEHTIKUVA / -

Ukraina iski Venäjän öljyvarastoon

  • Julkaistu 07.02.2026 | 17:54
  • Päivitetty 07.02.2026 | 18:00
  • Sota Ukrainassa
Puolustaja onnistui usean kohteen tuhoamisessa.
Ukrainan on onnistunut iskemään Balashovon öljyvarastoon Venäjän Saratovin alueella. Puolustaja iski myös venäläisten joukkojen keskittymään Belgorodissa sekä lennokkien komentopaikkoihin, korjausyksikköön ja raketinheitinjärjestelmään. Asiasta kertoo Ukrinform.

Ukrainan suoritti iskut hyökkääjän kohteisiin viime yönä. Alustavien tietojen mukaan ainakin öljyvarastoon tehty isku oli onnistunut samoin kuin joukkokeskittymään tehty isku Belgorodissa.

Zaporižžjan alueella kerrotaan puolestaan osumasta venäläiseen droonien komentopaikkaan Rivnopillian lähellä sekä venäläisten joukkojen keskittymään Dorozhniankan lähistöllä. Donetskissa taas korjausyksikkö otti osumaa.

Niin ikään Donetskissa Mykolajivkan lähistöllä droonien komentopaikkaan sekä Poltavkan lähellä sijainneeseen raketinheitinjärjestelmään osui Ukrainan isku.

Venäjän tappioita ja vahinkojen laajuutta selvitetään yhä Ukrainan toimesta.

