Vasemmistoliitto vaatii keinoja eläkeläisköyhyyden vähentämiseksi

Hänen mukaansa Juha Sipilän (kesk.) hallituksen päätösten seurauksena lähes kaikkien eläkkeiden ostovoima on heikentynyt. Eläkeläisten köyhyysaste on jälleen kääntynyt jyrkkään nousuun. Eniten hallituksen politiikan vuoksi ovat kärsineet ne 340 000 suomalaista, joiden eläke on alle tuhat euroa kuussa.

– Eläkeläisköyhyys on yleisintä vanhimmissa ikäluokissa ja erityisesti iäkkäiden naisten keskuudessa. Naisten pienemmät eläkkeet johtuvat työmarkkinoilla vallitsevasta epätasa-arvosta ja lyhyemmistä työurista, Aino-Kaisa Pekonen sanoi vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Imatralla.

Pekonen totesi kannattavansa Antti Kaikkosen (kesk.) ehdotusta takuueläkkeen korottamisesta hallituksen budjettiriihessä 40–50 eurolla.

– Sipilän hallituksen leikkausten jälkeen yksineläjän kansaneläke on alle 630 euroa kuussa. Budjettiriihessä sekä kansaneläkettä että takuueläkettä tulisi korottaa vähintään 50 eurolla. Korotuksia tulee jatkaa asteittain siten, että muutaman vuoden siirtymäajan jälkeen kenenkään eläke ei jää alle tonnin, Pekonen esitti.

Pekonen esitteli Imatralla torstaina puolueensa eläkepoliittisen ohjelman. Se sisältää kansaneläkkeen ja takuueläkkeen korottamisen lisäksi muun muassa tavoitteet reilummasta eläkeindeksistä, jossa pienet työeläkkeet kasvavat suuria nopeammin, itsensätyöllistäjien paremmasta eläketurvasta, yksityisten eläkevakuutusten verovähennysoikeuden poistamisesta sekä eläkevarojen vastuullisemmasta sijoittamisesta.