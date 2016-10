Kokoomusedustajat purkaisivat lasten vanhempien politiikkaan osallistumisen esteitä

Joissakin tapauksissa kunnallisen luottamustoimen hoitaminen on tulkittu työksi.

Kokoomuksen kansanedustajat Saara-Sofia Siren, Outi Mäkelä, Sari Multala ja Anne-Mari Virolainen toteavat, että syksyn aikana on tullut ilmi tapauksia, joissa kunnallisen luottamustoimen hoitaminen on tulkittu työksi siten, että luottamustoimen kokouksiin osallistuneen henkilön vanhempainpäiväraha on maksettu kokouspäiviltä minimimääräisenä.

Käytännössä tämä on tarkoittanut tilannetta, jossa luottamushenkilö on kokenut taloudellisia menetyksiä osallistuessaan luottamustehtävän hoitoon.

Siren, Mäkelä, Multala ja Virolainen jättivät torstaina näiden tapausten kirvoittamana lakialoitteen, jolla kannustinloukkuun puututaan.

– Teimme aluksi kirjallisen kysymyksen aiheesta. Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan (ps.) kysymykseen antama vastaus ei tyydyttänyt eikä siinä ilmaistu riittävän tarmokkaasti halua korjata tätä epäkohtaa. Tästä syystä päätimme tehdä asiasta lakialoitteen, Saara-Sofia Siren kertoo.

Lakialoitteessa esitetään sairasvakuutuslakia muutettavaksi siten, että sairausvakuutuslain mukaisten vanhempainpäivärahojen määrän arvioinnissa ei jatkossa huomioitaisi kunnallisista luottamustoimista saatavia palkkioita.

Kokoomusedustajien mukaan kyse on teknisesti pienestä, mutta periaatteellisesti isosta muutoksesta.

– Poliittiset oikeudet kuuluvat jokaisen perusoikeuksiin, eikä niitä voida etuuksia leikkaamalla rajoittaa, Outi Mäkelä toteaa.