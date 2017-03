USU: Paula Risikko toppuuttelee Juha Sipilän aikataulupuheita

Sote-uudistuksen valinnanvapautta koskevan lakiluonnoksen lausuntokierros päättyy tänään tiistaina. Juha Sipilän mukaan lähipäivät käytetään siihen, että hallituksen esitys saa lopullisen muotonsa.

– Pykälät pitää olla ensi viikolla valmiita, jos meinataan tässä aikataulussa pysyä, Juha Sipilä sanoi Ylen uutisille.

Paula Risikko toppuuttelee pääministerin aikataulupuheita eikä lupaa esityksen valmistuvan vielä ensi viikolla.

– On liian aikaista sanoa sitä. Tavoite on tietysti olemassa, mutta se on niin monta kertaa jo valmistunut, että on parempi, ettei sano mitään aikataulua, Risikko kertoo Uutissuomalaiselle.

Hän torjuu väitteet, että hallitus kävisi lakiesityksestä kovaa vääntöä.

– Nyt katsotaan kaikessa rauhassa lausunnot ja tehdään tarvittavat muutokset ja olen sitä mieltä, että tästä pitää tulla kunnollinen, Risikko jatkaa.

Sipilä arvioi, että valinnanvapauslain luonnokseen tulee viilauksia sen suhteen, missä aikataulussa valinnanvapauden osat otetaan käyttöön.

Risikko ei ota kantaa valinnanvapausaikataulun mahdolliseen porrastamiseen ja sanoo, ettei mitään konkreettista ole sovittu.

– Alunperinkin on ollut kahden vuoden siirtymä, miten valinnanvapaus lisääntyy kahden vuoden aikana, Risikko sanoo Uutissuomalaiselle.