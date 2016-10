Kokoomuksen Petri Sarvamaa: 5,3 miljoonan EU-työllistämistuki Suomelle hyvin tärkeä

Suomi on hakenut 5,3 miljoonaa euroa tukea työllistämistoimiin Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR). Euroopan parlamentin pääneuvottelijana Suomen Microsoftia ja sen alihankkijoita koskevan tukihakemuksen käsittelyssä toimivan europarlamentaarikko Petri Sarvamaan (kok, EPP) mukaan tuen saaminen on Suomelle hyvin tärkeää.

‒ Suomessa työttömyys on edelleen korkealla ja uuden työn löytäminen on kiven alla. Myös korkeakoulutettujen, joiden työmarkkina-asemaa on perinteisesti pidetty hyvänä, on tällä hetkellä vaikea työllistyä uudelleen, Sarvamaa sanoo EPP-ryhmän tiedotteessa.

Työ- ja elinkeinoministeriö jätti maaliskuussa Microsoftia ja sen kahdeksaa alihankkijaa (yli 2000 irtisanottua) koskevan hakemuksen. Jäsenvaltio voi hakea rahastosta tukea, kun vähintään 500 ihmistä irtisanotaan globalisaation tai talouskriisin seurauksena.

‒ IT-alalla kilpailu asiakkaista on globaalia, eikä työntekijöiden taustalla tai asuinpaikalla ole yrityksille juurikaan väliä. Kaikki keinot on otettava käyttöön, jotta Microsoftilta irtisanotut pääsevät mahdollisimman nopeasti takaisin kiinni työelämään. Henkilökohtaisella tuella ja avulla on onneksi aikaisemmin saatu Suomessa hyviä tuloksia aikaan, Sarvamaa sanoo.

Microsoftin irtisanomisten pääsyy on sen puhelinten laskeva markkinaosuus. EGR:n tuen avulla on tarkoitus tarjota syyskuun ja tammikuun välillä irtisanotuille työntekijöille erityisesti henkilökohtaista neuvontaa yrittäjyyteen, työnhakuun ja koulutukseen liittyvissä asioissa.

‒ Nokian ja Microsoftin alasajot ja niiden perässä koko IT-alan irtisanomiset ovat koskettaneet suomalaisia ja suomalaista yhteiskuntaa syvältä. Kaikki apu on nyt tarpeen, Sarvamaa toteaa.

Budjettivaliokunta hyväksyi Sarvamaan mietinnön keskiviikkona 28.9. äänin 28-6. Parlamentti äänestää tuen myöntämisestä tänään Strasbourgissa.