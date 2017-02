Petri Sarvamaa: Venäjä työntää EU:n ovia ja kokeilee, työntääkö kukaan vastaan

EU-parlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok.) sanoo, että Venäjä testaa järjestelmällisesti ja systemaattisesti EU:n yhtenäisyyttä. Se tekee näitä testejä useilla eri elämänalueilla, kuten kauppapolitiikassa, ulkopolitiikassa, turvallisuuspolitiikassa ja viestinnässä.

– Venäjä raottaa ovia ja työntää. Se kokeilee työntääkö kukaan vastaan, ja jos ei työnnä, se itse työntää peremmälle, hän kuvaa.

Sarvamaan mukaan toiminta ei ole sattumanvaraista, vaan sitä johdetaan keskitetysti. Malli on tuttu Venäjän salaisen poliisin toiminnasta, hän toteaa.

Venäjän tavoitteena on hänen mukaansa vaikutusvallan lisääminen, joka tapahtuu työntämällä vanhaa imperiumin rajaa taas lännemmäs.

– Heidän näkökulmasta tähän sisältyy ymmärrettäviä puolustuksellisia huolia. He haluavat suojella äiti Venäjää. Silloin on hyvä, että on työnnetty rajaa vähän kauemmas.

Sarvamaan mielestä asiaan pitää suhtautua maltillisesti ja muistaa, että Venäjä tavoittelee pitkän aikavälin etuja.

– Ei pidä suhtautua tunneperäisesti ja ajatella, että Venäjä on vihollinen. Tämä on strateginen kuvio joka on koko ajan päällä.

Venäjän pitkän aikavälin tavoite on nakertaa vähitellen EU:n yhtenäisyyttä, koska se uskoo oman vaikutusvaltansa lisääntyvän tällä tavoin.

– Ideaali on, että jokin poliittinen puolue EU-jäsenmaassa ajaa heidän tavoitettaan, esimerkiksi että puolue vaatii jäsenvaltion eroa EU:sta. Todellinen lottovoitto olisi, että he saisivat Ranskassa tai Saksassa hallitusvastuuseen tahoja, joiden agendalla on ero EU:sta. Se olisi goodbye EU.

Myönteisenä seikkana hän pitää sitä, että EU:ssa on herätty informaatiovaikuttamiseen ja toimitaan sitä vastaan. Suomessakin viranomaiset estivät Donetskin "tasavaltaa" edustavaa Johan Bäckmania perustamasta radiokanavaa. Viranomaisten perusteena oli kansallisen turvallisuuden vaarantuminen.

Onko Suomi hereillä?

– Minun tietojeni mukaan ne tahot, jotka Suomessa tästä vastaavat, ovat kiitettävän hyvin hereillä.