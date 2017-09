Kokoomuksen Sarkomaa: Suomi tarvitsee itsemurhien ehkäisyohjelman

Suomessa itsemurhia tehdään yhä selvästi enemmän kuin muissa Pohjoismaissa. Joka vuosi 10 000 – 20 000 suomalaista yrittää itsemurhaa joista tuhat yritystä johtaa kuolemaan. Itsemurhien määrä on vähentynyt, mutta suurimmissa riskiryhmissä laskua ei ole tapahtunut. Vakavimmat ongelmat ovat nuorten, alimpien sosioekonomisten ryhmien ja haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten keskuudessa.

Suomen mielenterveysseura on laatinut itsemurhien ehkäisyn tavoiteohjelman, joka voisi olla hyvä apu valtakunnallisen ohjelman valmistelulle. Ensivaiheen tavoitteeksi Mielenterveysseura on ohjelmassaan asettanut itsemurhakuolemien puolittaminen. Tällöin Suomi olisi itsemurhakuolemissa pohjoismaisella tasolla.

Maailmalla kansallisilla itsemurhien ehkäisyohjelmilla on onnistuttu ehkäisemään itsemurhia merkittävästi. Esimerkiksi Skotlannissa on onnistuttu vähentämään itsemurhia 19 prosentilla. Skotlannissa on panostettu esimerkiksi hoitohenkilökunnan ja poliisien kouluttamisen, kuinka itsemurha-aikeita voidaan tunnistaa ja ottaa puheeksi.

Kansanedustaja Sari Sarkomaa muistuttaa, että hallitusneuvotteluissa terveyden edistämisen kärkihankkeen keskeiseksi osa-alueeksi sovittiin mielenterveyden edistäminen.

– Osana näitä toimia on myös valmisteltava itsemurhien ehkäisyohjelma, Sarkomaa toteaa.

– Tavoite on, että itsemurha-aikeet osataan tunnistaa ajoissa ja apua osataan tarjota, kun sille on tarvetta. Akuutin matalan kynnyksen avun saaminen ja nopea tuki itsemurhaa yrittäneille ja harkitseville sekä heidän läheisilleen ovat itsemurhien ehkäisyn kulmakiviä̈, Sarkomaa päättää.