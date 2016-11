Petri Sarvamaa: Riemun päivä Suomen metsätaloudelle

Ehdotus uudeksi uusiutuvan energian direktiiviksi sai keskiviikkona sinettinsä, kun komissio julkaisi uusimman energiapakettinsa.

– Suomalaiset poliitikot, virkamiehet ja etujärjestöt ovat tehneet kovaa jalkatyötä Brysselissä. Tänään julkaistu paketti osoitti työn tuottaneen hedelmää, sillä Suomi kuuluu laadukasta metsänhoitoa suorittavien maiden luokkaan, eikä sen puusta tehdylle biomassalle siten aseteta aiemmin suunniteltuja tiukkoja rajoitteita, Petri Sarvamaa toteaa.

Direktiivin uudistus sai osakseen runsaasti kritiikkiä jo sen valmisteluvaiheessa. Tässä kohtaa suomalaiset edunvalvojat kuitenkin aktivoituivat toden teolla.

Europarlamentin käytävillä omaa vaikuttamistyötään tehnyt Sarvamaa osoittaa kiitollisuuttaan aktiiviselle edunvalvonnalle.

– On ollut mahtavaa huomata miten me suomalaisetkin jalkaudumme kovan paikan tullen taistelemaan eduistamme Euroopassa. Tiukkojen rajoitusten ulkopuolelle jääminen on osoitus tehokkaasta ja tuloksellisesta edunvalvonnasta. Tämä on juhlapäivä suomalaiselle metsäosaamiselle, hän sanoo.

Sarvamaan mukaan komission ehdotus olisi pahimmillaan voinut olla kohtalokas isku suomalaisen biotalouden kehitykselle ja metsien hyötykäytölle.

– Nyt annetun ehdotuksen mukaan Suomi pystyisi jatkamaan valitsemallaan uusiutuvan energian tiellä, eivätkä satojen miljoonien eurojen investoinnit metsänhoitoon ja biotalouden sovellutuksiin vaarantuisi.