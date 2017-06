Kokoomuksen Outi Mäkelä: Professori Hiilamo on viemässä perintöveroa väärään suuntaan

Outi Mäkelä pitää hyvänä perintöveroon kohdistuneita kevennyksiä ja vaatii, että perintö- ja lahjavero pitäisi poistaa kokonaan pitkällä aikavälillä. Perintöverosta on luovuttu aiemmin jo Ruotsissa ja Norjassa.

Hän korostaa, että perintövero on nimenomaan tavallisia suomalaisia pienyrittäjiä ja asunnonomistajia koskettava vero, sillä suomalainen perii tyypillisesti asunnon, kun taas niin sanotut superperinnöt ovat harvinaisia.

– Perintövero on epäoikeudenmukainen, sillä verotus kohdistuu kerran kovalla työllä hankittuun omaisuuteen, josta on jo kertaalleen verot maksettu. Parempi keino puuttua tuloeroihin on nostaa työllisyysastetta, Mäkelä huomauttaa.

Perintö- ja lahjaveron osuus Suomen kokonaisverotuotoista ei yllä edes yhteen prosenttiin kokonaisverotuotosta. Hallitus päätti hiljattain kevennyksistä perintö- ja lahjaverotukseen, jotka astuivat voimaan tämän vuoden alussa. Veroasteikkojen kaikkia prosentteja alennettiin ja lisäksi puoliso- ja alaikäisyysvähennyksiä korotettiin.

Outi Mäkelä toteaa, että vuoden alussa astuneet kevennykset verotukseen ovat vain kosmeettisia muutoksia, jotka eivät ratkaise todellista ongelmaa.

– Perintöverosta luopuminen on hyvä pitkän aikavälin tavoite. Suomessa tulisi selvittää Ruotsissa käytössä olevaa luovutusvoittoveron soveltuvuutta. Ruotsissa peritystä omaisuudesta maksetaan veroa vasta, jos sitä myydään. Luovutusvoittovero lasketaan hankintahinnan ja myyntihinnan välisestä erotuksesta. Kyseinen uudistus uskallettiin tehdä jo yli kymmenen vuotta sitten, hän huomauttaa.

Perintö- ja lahjaveron vaikutukset talouteen ovat negatiiviset. Vero on erityisesti raskas sukupolvenvaihdosta suunnitteleville perheyrittäjille. Vaikeimmissa tapauksissa perijä tai perijät joutuvat ottamaan lainaa veron maksamiseksi. Tämä yhdistettynä yrittäjäriskiin ja läheisten suruun on liiallinen rasite.