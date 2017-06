Henna Virkkunen brittikaaoksesta: Näin käy kun konservatiivi ryhtyy populistiksi

Theresa May.

EU-parlamentaarikko Henna Virkkunen (kok.) sanoo, että Britannian vaalitulosta seurannut epävarmuuden tila johtuu konservatiivipuolueen huonosta politiikasta viime vuosina.

– Kun konservatiivi rupeaa populistiksi, jälki on pelottavaa.

Virkkunen viittaa prosessiin, jonka kautta nykyiseen tilanteeseen on päädytty.

Britannian konservatiivipuolueen entinen puheenjohtaja David Cameron irrotti puolueensa EU-parlamentin EPP-ryhmästä vuonna 2006. Syynä oli se, että EPP suhtautuu liian myönteisesti EU:hun. Suomesta EPP:hen kuuluu kokoomus.

Cameronin johdolla konservatiivit perustivat EU-parlamenttiin oman EU-kriittisen ECR-ryhmän.

Cameron nousi Britannian pääministeriksi 2010. Vuoden 2015 parlamenttivaalien alla hän lupasi järjestää EU-jäsenyydestä kansanäänestyksen, jos hän voittaa vaalit.

Cameron voitti. Lupauksen mukainen Brexit-kansanäänestys pidettiin kesäkuussa 2016. Ennen äänestystä Cameron ilmoitti, että hän itse kannattaa edelleen jäsenyyttä EU:ssa.

Virkkusen mielestä Cameronin asema oli jo tuolloin epäuskottava.

– Ei ole kovin uskottavaa, että ensin kymmenen vuotta haukkuu EU:ta, mutta sitten alkaa kehua, miten hyvä juttu se on.

Brexit-puoli voitti äänestyksen. Cameron erosi pääministerin paikalta. Hänen seuraajansa Theresa May jätti EU-eroilmoituksen maaliskuussa.

Huhtikuussa May ilmoitti uusien parlamenttivaalien järjestämisestä. Hän tavoitteli konservatiivien aseman vahvistamista, ja mielipidekannatukset näyttivät suotuisilta. Kannatus kuitenkin hupeni kampanjan aikana, ja torstain vaaleissa konservatiivit mutta menettivät enemmistöasemansa.

Konservatiivit ovat edelleen suurin puolue, mutta hallitukseen sen voi olla vaikea löytää kumppania.

Britannian ja EU:n välisten Brexit-neuvottelujen on määrä alkaa Brysselissä runsaan viikon kuluttua. Virkkusen mukaan on epävarmaa, päästäänkö neuvottelut aloittamaan, koska se edellyttää, että Britanniassa on toimintakykyinen hallitus.

Virkkunen ei ole tyytyväinen vaalitulokseen.

– EU:n kannalta olisi ollut toivottavaa, että Britanniassa olisi ollut selkeä enemmistö vaalien jälkeen. Tämä tarkoittaa lisähaasteita Brexit-neuvotteluille.

EU-parlamentaarikko Heidi Hautala (vihr.) on eri mieltä. Hänen mukaansa vaalitulos osoittaa, että koko "Brexit-prosessi on järjetön". Hän ennustaa, että Mayn esittämä kova Brexit ei lopulta toteudu. Hän pitää mahdollisena, että Britanniassa järjestetään vielä toinen Brexit-äänestys.

Hautalan mielestä vaalit ratkaisivat lopulta sisäpolitiikan kysymykset, ei Brexit.

– Britanniassa on laaja kyllästyneisyys leikkauksiin. Se on johtanut terveydenhuollon rahoituskriisiin. Ja sitä muuten piti rahoittaa irrottautumalla EU:sta. Tämä on täydellinen sotku.

EU-parlamentaarikko Pirkko Ruohonen-Lerner (ps.) istuu EU-parlamentissa samassa ECR-ryhmässä kuin brittikonservatiivit. Hänen mukaansa nämä ovat kevään mittaan käyneet laajaa keskustelua siitä, kuka siirtyy kansallisen parlamenttiin ja kuka nousee tilalle EU-parlamenttiin.

– Siellä on ollut suurta hypetystä. He ovat taitavia poliitikkoja, mutta heille tulee välillä ylilyöntejä, kuten Brexit-äänestys.