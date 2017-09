Rahaministeriön valtiosihteeri: Palkkatuen lisäämistä voitaisiin harkita

Martti Hetemäki käsitteli alustuksessaan valtiovarainministeriön Tulevaisuuden talous ja menestys -seminaarissa tiistaina keinoja, joilla Suomessa varaudutaan julkisen talouden kestävyyteen ja talouden murrokseen.

Hetemäki huomautti, että suomalaiselle järjestelmälle "käy heikosti, jos ei ole riittävää työllisyyttä". Hyvä työllisyystaso edellyttää sitä, että korkeasti koulutettua osaavaa työvoimaa on riittävästi ja toisaalta matalapalkkatyöhön pitää olla kannusteet.

Hetemäki huomautti, että kannustimien ongelmia voidaan välttää sillä, että on velvollisuus osallistua työllistyviin toimiin. Yksi vaihtoehto on edellyttää esimerkiksi kaikilta nuorilta sitä, että on töissä, opiskelee tai on kursseilla sen ehtona, että saa yhteiskunnalta tukea.

Suomessa pelkän perusasteen koulutuksen varassa olevien ihmisten työllisyysaste oli vain 43 prosenttia vuonna 2015. Ylemmän korkeakoulututkinnon tai tutkijatason tutkinnon omaavilla henkilöillä työllisyysaste oli samana vuonna 86 prosenttia. Kannustinten luominen kouluttautumiseen on siten keskeistä.

Matalapalkkatöiden kannustavuutta voidaan lisätä erilaisilla vähennyksillä, joita Suomessa ovat työtulovähennys ja ansiotulovähennys. Toinen keino, millä niin sanottua reservaatiopalkkaa voidaan alentaa, on palkkatuki. Hetemäki huomautti, että sitä käytetään esimerkiksi Ruotsissa huomattavasti enemmän kuin Suomessa.

Palkkatuen ajatus on Hetemäen mukaan "nykäistä" heikon tuottavuuden työntekijä töihin, jolle voi osaamisen kehittyessä myöhemmin maksaa tuottavuuden parantuessa normaalia palkkaa.

– Se on varteenotettava asia, jonka lisäämistä Suomessa voitaisiin harkita, Hetemäki sanoi.

Tulevaisuuden talous ja menestys -seminaari käynnistyi tiistaina valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) avaamana. Ministeri Orpo ja valtiovarainministeriö kutsuivat Aalto-yliopiston kauppakorkeakoululle Suomen johtavia talousasiantuntijoita keskustelemaan, ennakoimaan ja arvioimaan Suomen talouden tulevaisuuden menestystekijöitä, kasvun lähteitä sekä julkisen talouden vakautta ja kestävyyttä.

– Talouskasvu on väkevää, mutta silti monet suomalaiset ovat jäämässä työmarkkinoiden ulkopuolelle. Pitkällä aikavälillä tavoitteenamme tulee olla pohjoismainen, vähintään 75 prosentin työllisyysaste. Siksi työllisyys on hallituksen keskeinen tavoite: satsauksia työttömien palveluihin, koulutukseen ja työmarkkinoiden uudistuksiin. Kannustinloukkujen purkamiseksi on tärkeää aloittaa sosiaaliturvauudistuksen valmistelu jo tämän hallituksen aikana, ministeri Orpo totesi tilaisuuden avauspuheenvuorossaan.