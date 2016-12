Nato-kansanäänestys netissä? "Harkitkaa hyvä hallitus hyvin tarkkaan, mitä teette!"

Juha Sipilän (kesk.) hallitus linjasi strategiaistunnossaan 24. lokakuuta, että Suomessa siirrytään sähköiseen äänestykseen perinteisen äänestyksen rinnalla kaikissa vaaleissa.

Eduskunnan keskustelussa oikeusministeriön hallinnonalan budjetista kuultiin torstaina lukuisia puheenvuoroja nettiäänestystä vastaan.

– Ei pidä olla sinisilmäinen. Pitää tiedostaa riskit, että tietyt tahot yrittäisivät manipuloida vaalitulosta käyttämällä hyväksi kybermenetelmiä, kansanedustaja Stefan Wallin (r.) sanoi.

– Kuvitellaan, että Suomessa käytäisiin Nato-kansanäänestys netissä. Se olisi aivan kauhea tilanne. Harkitkaa hyvä hallitus vielä hyvinkin tarkkaan, mitä teette tässä hyvinkin herkässä asiassa, Wallin varoitti.

Konkarikansanedustaja Ilkka Kanerva (kok.) yhtyi Wallinin näkemykseen. Hän kysyi, kuka takaa, että netin ääressä äänestettäessä joku toinen ei käyttäisi valtaa äänestäjän suhteen puhumattakaan hakkerointiin ja kyberturvallisuuteen liittyvistä riskeistä.

– Pyydän, että ministeri osoittaa hallinnonalallaan sitä vastuuta, jota hallinnonalan johtajalta edellytetään, Kanerva sanoi.

Tietotekniikkavaikuttajana ja -tutkijana tunnetuksi tullut kansanedustaja Jyrki Kasvi (vihr.) totesi, että sähköiseen äänestykseen ja etenkin nettiäänestykseen liittyy merkittäviä tietoturvaongelmia.

– Vaalisalaisuuden ja vaalituloksen luotettavuuden samanaikainen turvaaminen on erittäin merkittävä tekninen haaste. Käytännössä se on mahdotonta ilman tekniikoita, joita äänestäjien on hyvin vaikea ymmärtää saati luottaa niihin, Kasvi sanoi.

Hän kysyi, mikä nykyisessä vaalijärjestelmässä on niin valtava ongelma, että sitä pitäisi nettiäänestyksellä korjata.

Oikeusministeriön nettiäänestystyöryhmän parlamentaarisen seurantaryhmää johtanut kansanedustaja Jukka Kopra (kok.) muistutti, että työryhmä päätyi aikoinaan siihen, että nettiäänestystä ei pidä viedä eteenpäin. Hän sanoi pitävänsä edelleen nettiäänestyksen suurimpana ongelmana sitä, että valtiolla ei ole keinoja tunnistaa kansalaisia sähköisesti.

Epäilyksiä nettiäänestystä kohtaan esittivät keskustelussa myös vihreiden kansanedustajat Pekka Haavisto ja Ozan Yanar.