Nuorisojärjestö kritisoi lihalobbareita: Tämä on "saunapalvipopulismia", EU ei kiellä saunapalvia

Eurooppanuorten puheenjohtaja Tuomas Tikkanen ruotii blogissaan syöpävaarallisia pah-aineita vähentävää EU-asetusta.

Suomessa uutisointia on Tikkasen mielestä hallinnut käsitys, että EU on kieltämässä saunapalvin valmistamisen. Käsitys on väärä.

– Kaikki, mitä myydään saunapalvin nimellä, ei ole perinteisellä valmistusmenetelmällä tuotettua. Kaupan saunapalvi ei ole, joten se on jo lähtökohtaisesti asetuksen ulkopuolella.

Tikkasen mukaan perinteistä saunapalvia syödään Suomessa vain noin 300 grammaa henkeä kohden vuodessa ja perinnepalvausta harrastaa noin 100 yritystä Suomessa. Näitä yrityksiä asetus koskee, mutta siitä voidaan hakea myös kansallista poikkeusta. Pallo asiasta on siis kotimaisilla virkamiehillä.

– Kotona saa edelleen palvata kinkkua, jos joku niin tekee. Kotigrillausta tämäkään asetus ei koske.

– EU:n toiminta on johtanut siihen, että suurteollisuus on jo korjannut prosessejaan ja vähentänyt syöpävaarallisia pah-aineita.

Eurooppanuorten puheenjohtaja syyttää erityisesti Lihakeskusliittoa "disinformaation levittämisestä".

– Liiton lobbarit ovat täysin jättäneet tiedotteessaan kertomatta sen, että EU tarjoaa perinnetoiminnalle lupaa jatkaa, jos Suomen virkamiehet tätä lupaa hakevat. Kyky lähdekritiikkiin puuttuu täysin – ehkä myös halu.

Tikkasen mukaan media taas on niellyt "valheellisen lobbari-informaation" ja EU-populismi on taas saanut tuulta alleen.

– Saunapalvipopulismi on malliesimerkki EU-lainsäädännön seuraamisen tasosta mediassa. Sitä ei nimittäin seurata yhtään. Tämä johtaa usein siihen, että lobbareiden värittyneet kannat niellään sellaisenaan myös valtalehdissä. Hämäävä EU-uutisointi on oiva tapa siirtää huomio pois kotimaan ongelmista kohti Brysseliä. Tämän jälkeen ihmettelemme, miksi populismi kukoistaa, Tikkanen harmittelee.