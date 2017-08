Yle: Turun puukottaja kyseli, miten liittyä ISIS-terroristijärjestöön

Yle on tavannut ja haastatellut useita henkilöitä, jotka ovat antaneet tietoja Turun perjantaisen iskun tekijän Abderrahman Mechkahin taustasta. Heidän kertomuksensa ovat yhdenmukaisia.

Ylen saamien tietojen mukaan mies oli ilmoittanut Suomeen tullessaan iäkseen 17 vuotta ja viettänyt ensin puolisen vuotta alaikäisten yksikössä. Kun hän tuli ilmoituksensa mukaan täysi-ikäiseksi marraskuun lopussa 2016, hänet siirrettiin aikuisten yksikköön.

Ylen lähteiden mukaan miehen oikea nimi ei ole Abderrahman Mechkah. Hän kehuskeli antaneensa suomalaisviranomaisille väärän nimen ja iän. Hänen oikeaa nimeään tai ikäänsä ei tiedetä. Ylen lähteet arvioivat, että Mechkah on todellisuudessa yli 20-vuotias.

Saksalaismedian mukaan Mechkah on käyttänyt Saksassa useita valehenkilöllisyyksiä. Turun vastaanottokeskuksessa Mechkah kertoi, että hän oli kiertänyt ennen Suomeen tuloaan Euroopassa ja muun muassa myynyt kokaiinia Italiassa.

Vastaanottokeskuksessa huomattiin, että Mechkah oli jyrkkä ja radikaali henkilö. Yhdelle lähteelle Mechkah kertoi tappaneensa henkilön asuessaan Marokossa. Hänellä oli tapana heitellä kiivastuessaan tappouhkauksia myös Suomessa.

Hän kutsui suomalaisia joskus nimityksellä "kuffar" eli vääräuskoinen ja kyseli neuvoja, miten Isisiin voi liittyä.

Mechkah vietti aikaa ainakin viiden muun marokkolaisen kanssa. Seurueeseen kuului samoja henkilöitä, joita poliisi epäilee osallisuudesta Turun iskuun. Ryhmä muun muassa poltti yhdessä kannabista.

Osa Ylen lähteistä kertoo varoittaneensa Pansion vastaanottokeskuksen johtoa Mechkahista, ensimmäisen kerran tammikuussa 2017. Vihjeet koskivat Mechkahin kiinnostusta Isisiin, uhkaavaa käytöstä ja huumeiden käyttöä.

Turun vastaanottokeskuksen apulaisjohtaja Heimo Nurmi kertoo Ylelle, että vihje oli poikkeuksellinen.

– Tällainen viesti ei ole arkipäivää ja veimme sen eteenpäin poliisille. En usko, että tilanteessa on ollut vähättelyä tai väärinymmärrystä. Kun huoli on herännyt, se on otettu vakavasti, Nurmi sanoo.

Kun miehen tunteneet henkilöt ymmärsivät, että Turun puukkoiskun tekijä oli juuri Mechkah, he järkyttyivät perin juurin. He ovat pettyneitä viranomaisiin, ettei heidän Isis-varoituksistaan seurannut käytännössä mitään.