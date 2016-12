Ville Niinistö: Suomen ei pidä jäädä maailman ilmastoponnistuksen perässähiihtäjäksi

Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö esitteli vihreiden energia- ja ilmastolinjauksia puoluevaltuuskunnan kokouksessa Vaasassa. Puolueen tiedotteen mukaan vihreät haluaa Suomesta nopeasti hiilineutraalin maan ja kestävän talouden edelläkävijän.

Puolueen tavoitteena on, että hiilineutraalius saavutetaan 15 vuotta aiemmin kuin hallituksen energia- ja ilmastostrategiassa eli vuonna 2035.

– Ilmastonmuutoksen torjunnassa tulevaisuuden energiaratkaisuilla on keskeinen rooli. Suomen ei pidä jäädä maailmanlaajuisen ilmastoponnistuksen perässähiihtäjäksi. Valjastetaan osaamisemme koko maailman käyttöön ja otetaan se edelläkävijän rooli, joka meille sopii, sanoi Niinistö puoluevaltuuskunnalle pitämässään puheessa.

Vihreät haluaa uuden kannustinjärjestelmän suuren mittaluokan uusiutuvalle energialle käyttöön vuoden 2017 aikana. Ilmastolle haitallisista tuista puolue haluaa eroon vuoteen 2025 mennessä.

Energiavisiollaan vihreät tavoittelee 50 000 uutta työpaikkaa.

– Tavoite on täysin realistinen, jos Suomi saavuttaa kestävän talouden edelläkävijän aseman, ja vientiyrityksemme pääsevät myymään ratkaisujamme maailmalle. Tarvittava osaaminen Suomesta löytyy jo. Vaasan energiaklusterissa on jo nyt 10 000 työpaikkaa, ja viennin osuus yrityksissä on 80 prosenttia. Kotimarkkinoiden vahvistaminen lisää myös viennin kasvunäkymiä, Niinistö sanoo.