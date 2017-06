Lähes kaikki ajoneuvojen käyttöönotot ilmoitetaan verohallinnolle sähköisesti

Ajoneuvojen käyttöönottoilmoituksista jo 99 prosenttia tehdään sähköisesti verkossa. Palvelu on otettu käyttöön toukokuussa 2014 ja sen suosio on Verohallinnon mukaan kasvanut koko ajan.

Myös autoveroilmoituksista jo yli 95 prosenttia tehdään sähköisesti, vaikka sähköinen autoveroilmoituspalvelu otettiin käyttöön vasta maaliskuussa 2016.

Autoverotuksen valvontapäällikkö Tapio Rouhiainen Verohallinnosta kertoo, että menestystekijöitä on monia.

– Autoveroilmoittamista on helpotettu muun muassa siten, että pyydettäviä tietoja ja asiakirjaliitteitä on karsittu. Käyttöliittymiä ja palvelun käytettävyyttä on suunniteltu palvelumuotoilun avulla. Tiskiasiakaspalvelua on vähennetty hallitusti samalla kun sähköiset palvelut ovat yleistyneet, Rouhianen kertoo Verohallinnon tiedotteessa.

Sähköisen ilmoittamisen hyötyjä on myös markkinoitu asiakkaille. Autoveropäätöksen saa tiedoksi sähköisenä ja veron voi maksaa suoraan autoveroilmoituspalvelun kautta. Rekisteröintilupa näkyy Trafin järjestelmässä heti veron maksun jälkeen, joten asiakas voi myös rekisteröidä ajoneuvonsa välittömästi.

Verohallinto kertoo rohkaisevansa asiakkaitaan käyttämään sähköisiä palveluja koko ajan yhä enemmän.

Autoverotus siirtyi Tullista Verohallintoon vuoden alussa. Rouhiaisen mukaan siirtyminen sujui hyvin, mutta muutos jatkuu.

– Autoverotuksen palveluita ja verotusmenettelyjä on jo alettu kehittämään Verohallinnon prosessien mukaisiksi, jotta siirrossa tavoitteena olleet kustannus- ja resurssihyödyt toteutuisivat mahdollisimman tehokkaasti. Myös asiakkaiden hallinnollista rasitetta pyritään keventämään entisestään, Rouhiainen toteaa.