Venäläinen ex-virkamies pidätettiin Suomessa Interpolin pyynnöstä

Pietarin alueen liikenneviraston entinen johtaja Andrei Kortsagin on otettu kiinni Helsinki-Vantaan lentokentällä, kertoo Fontanka.

Venäläisuutisen mukaan Interpol ilmoitti Suomen viranomaisille, että Kortsagin oli matkalla Suomeen.

Kortsaginin epäillään kavaltaneen julkisiin hankkeisiin tarkoitettuja varoja vuosina 2008–2009.

Mies katosi vuonna 2009, ja on pakoillut viranomaisia siitä lähtien. Hän on tiettävästi viettänyt aikaa muun muassa Lontoossa. Kortsagin on aiemmin kertonut Fontankalle pelkäävänsä Venäjällä henkensä puolesta.

Venäjän kerrotaan aloittaneen jo prosessin Kortsaginin luovuttamiseksi takaisin kotimaahansa.