Vasemmistonuoret mukana Hampurissa, puheenjohtaja Suomenmaalle: Epäreilua pyytää tuomitsemaan mellakat

– Periaatteessa on vähän epäreilua pyytää meitä tuomitsemaan mellakat. Emme ole niistä vastuussa. Mellakointi ei kuulu meidän toimin­ta­ta­pohin, vasemmistonuorten puheenjohtaja Hanna-Marilla Zidan sanoo Suomenmaalle.

Hänen mukaansa Hampurin G20-kokouksen yhteydessä on järjestetty paljon erilaisia mielenilmauksia, joista valtaosa on ollut rauhallisia. Suomesta mielenilmauksiin on osallistunut ainakin vasemmistonuoret ja vihreät nuoret.

Hampurin protestit ja mellakointi jatkuivat vielä sunnuntainakin kokouksen päättymisestä huolimatta. Väkivaltaisuuksissa on loukkaantunut kaikkiaan yli 200 poliisia

Osa mielenosoittajista on varustautunut muun muassa polttopulloin, joilla he ovat heitelleet muun muassa autoja. Poliisi on käyttänyt protestoijia vastaan vesitykkejä ja kyynelkaasua. Se on ottanut kiinni 143 ihmistä.

Hanna-Marilla Zidanin mukaan väkivalta on karhunpalvelus rauhanomaisille mielenosoittajille.

Hänestä on tärkeää, että ihmiset voivat huip­pu­ko­kousten yhteydessä ilmaista mielipiteensä.

Vasemmistonuorten varapuheenjohtaja Henrik Jaakkola oli paikalla Hampurissa. Hän sanoi Iltalehdelle todistaneensa mielenosoituksissa poliisin väkivaltaisia otteita.