Uusi vaihtoehto vai tuttavallisemmin jo Siniset? Nämä ovat uuden puolueen julkisuudessa sekoittuvat eri nimet

Julkisuudessa välähtelevät sanaparit Sininen tulevaisuus, Uusi vaihtoehto, Sininen eduskuntaryhmä tai tuttavallisemmin vain Siniset. Vähemmästäkin sitä moni sekoittuu – miksi niitä perussuomalaisista lähteneitä oikein pitäisi kutsua?

Verkkouutiset kokosi tähän liittyvät perustiedot:

Sininen tulevaisuus on perussuomalaisista irtaantuneen 20 kansanedustajan perustama yhdistys, jonka tarkoitus on rekisteröityä Sininen tulevaisuus -puolueeksi. Tähän vaaditaan 5 000 kannattajakortin keräämistä. Korteista on arviolta puolet kasassa. Puolueelle kaavaillaan jatkossa käyttönimeä Siniset.

Uusi vaihtoehto -nimellä kutsutaan perussuomalaisista irtaantuneen 20 kansanedustajan ryhmää eduskunnassa. Se on toistaiseksi myös eduskuntaryhmän virallinen nimi ja pysyy esimerkiksi eduskunnan nettisivuilla, kunnes puolue on rekisteröity. Tämä edellyttää sitä, että 5 000 kannattajakorttia on saatu kasaan.

Sininen eduskuntaryhmä on uusi nimi Uusi vaihtoehto -ryhmälle. Nimenmuutoksesta päätettiin eduskuntaryhmän kesäkokouksessa maanantaina Espoossa. Se tulee virallisesti voimaan vasta puolueen rekisteröitymisen jälkeen, mutta sitä toivotaan käytettävän jo nyt mediassa ja muutenkin julkisuudessa. Ryhmän puheenjohtaja Simon Elo sanoo, ettei epäile, etteikö vaadittavaa määrää kannattajakortteja saada kasaan ja uskoo tämän tapahtuvan syyskuussa.