USU: Sote-uudistuksen avuksi haetaan konsultteja maailmalta

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee kertoo Uutissuomalaiselle, että sote-uudistuksen valmistelussa on käytetty jo pitkin matkaa kansainvälisiä asiantuntijoita. He tekivät pari vuotta sitten arvion sote-uudistukseen liittyvistä suunnitelmista.

– Siinä käytettiin eri maista olevia ihmisiä, jotka ovat olleet tekemisissä terveydenhuollon reformien kanssa joko tutkijoina tai käytännön toteuttajina, Sillanaukee sanoo.

Hänen mukaansa tämän jälkeen on kartoitettu maailmalla olevaa osaamista, koska Suomessa ei ole kovinkaan paljon kokemusta reformien tekemisestä. Eri puolilla maailmaa on sen sijaan tehty varsin paljon terveydenhuollon uudistuksia ja analysoitu erilaisia uudistuksia ja muutoksia.

– Ryhmä on käynyt läpi maita, joissa on tehty mielenkiintoisia uudistuksia. Niitä ovat Iso-Britannia, Hollanti, Uusi-Seelanti ja Ruotsi. Lisäksi Yhdysvalloissa on paljon tahoja ja tutkijoita, joilla on kansainvälistä tutkimustietoa ja analyyseja erilaisista uudistuksista. Lisäksi Sillanaukee mainitsee OECD:n.

– Tämä on ollut se pohdinta taustalla, eikä se, että otamme tänne jonkun konsulttifirman, hän kertoo.

Sillanaukee sanoo, ettei Suomen sote-uudistuksen verrattavaa uudistusta ole tehty missään muualla, mutta uudistusten läpimenon kohdalla on paljon asioita, jotka ovat yhtäläisiä. Tarkoituksena ei liioin ole se, ulkomaalaiset asiantuntijat sanoisivat, mitä Suomessa pitää tehdä, vaan he voivat tuoda ajatuksia, mitä asioita Suomessa kannattaisi ottaa huomioon.