"Kielteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat sijoitettava vartioiduille metsäleireille"

Perussuomalaisten nuorten mielestä on väärin, että parempaa elintasoa hakevat vievät resursseja turvapaikanhaun kautta niiltä, joille järjestelmä olisi oikeasti tarkoitettu.

– Kielteisen päätöksen saatuaan ulkomaalaisen oleskelu maassa on välittömästi laitonta, ja hänen tulisi poistua Suomen maaperältä. Kaikki maat eivät kuitenkaan ota näitä ihmisiä takaisin, jos he eivät halua vapaaehtoisesti palata. Kun vapaaehtoisesti poistuneet on lennätetty kotimaihinsa, jäljellä on vielä iso joukko laittomia elintasosurffareita, jotka käyttävät löysää palautuspolitiikkaamme hyväkseen ja yrittävät jäädä maahan. Auttamisresurssimme on käytettävä vainottuihin, ei onnenonkijoihin, linjaa Perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja Sebastian Tynkkynen.

Perussuomalaiset nuoret ehdottaa, että Suomeen perustetaan taajama-alueen ulkopuolelle tarkasti vartioituja leirejä, joiden elinolosuhteet ovat samalla tasolla kuin varusmiesten leiriolosuhteet. Leiriltä saa palata vapaaehtoisesti kotimaahansa milloin tahansa. Laittomien maassaolijoiden ei saa järjestön mielestä antaa kulkea vapaasti Suomessa, sillä jokainen tapaus muodostaa suomalaisille potentiaalisen turvallisuusuhan.

Järjestely voidaan hoitaa niin, että poliisi esittää puolustusvoimille virka-apupyynnön ja maakuntakomppaniat tai muut soveltuvat reserviläisjoukot suorittavat resursseja vaativia käytännön tehtäviä leirin ylläpitoon liittyen poliisin ja maahanmuuttoviraston keskittyessä palautusrumbaan.

– Kielteisen päätöksen saaneita turvapaikanhakijoita varten hankitaan uudet teltat ja tarvikkeet. Laittomien maassaolijoiden keskittäminen leireille kenttäolosuhteisiin tulee halvemmaksi kuin rakennusten vuokrista ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset. Myös motivaatio kotiinpaluuseen kasvaa metsän keskellä moninkertaiseksi. Kun ruuhka on saatu hoidettua ja laittomat maassaolijat on poistettu maasta heidän omalla suostumuksellaan, tyhjiksi jääneiden leirien myötä puolustusvoimat saa käyttöön upouutta leirikalustoa varusmiehille, Tynkkynen järkeilee.