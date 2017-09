Nyt puhuu Touko Aalto Demokraatille: En tunne palautettavan perheen taustoja

Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto sanoo SDP:n pää-äänenkannattajan Demokraatin haastattelussa ymmärtävänsä oikein hyvin vastustusta vastaanottokeskuksessa, jos 8-kuukautinen lapsi palautetaan perheensä kanssa.

Aalto korostaa, etteivät Jyväskylän tapauksen tarkat taustat ole vielä julkisesti tiedossa.

Kielteisen päätöksen saaneiden maasta poistamista vastustaneet turvapaikanhakijat estivät maanantaina poliisia hakemasta palautettavia asunnostaan vastaanottokeskuksessa Jyväskylässä. Tehtävää suorittaneet poliisit saarrettiin asuntoon ja tilanne kärjistyi liki mellakaksi. Poliisi joutui turvautumaan joukkojenhallintajoukkoihin ja käyttämään paprikasumutinta.

– Tässä on Suomessa syntynyt 8 kuukautta vanha lapsi, niiden tietojen pohjalta, mitä minulla on … viranomainen ei ole vielä vahvistanut asiaa, niin on vaarallista lähteä liikaa kommentoimaan asioita, tietämättä kaikkia taustoja. Minä tahdon tietää taustat ensin ja jos näin on, että on kyseessä 8 kuukautta vanha Suomessa syntynyt pieni lapsi, niin en voi kyllä hyväksyä, Touko Aalto sanoo.

Kun Aallolta kysytään, eikö hän voi hyväksyä lapsen ja hänen vanhempiensa palautusta, vastaa hän, että näin toimiminen tuntuu "tosi vaikealta". Hän toistaa kuitenkin, ettei tunne taustoja.

Vihreiden puheenjohtajaa on arvosteltu kovin sanoin viranomaisten vastustamisen hyväksymisestä turvapaikka-asioissa. Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä on vaatinut Aaltoa irtisanoutumaan tällaisesta toiminnasta kotikaupungissaan Jyväskylässä. Kärnän mukaan kyse on anarkiasta, jota ei voi hyväksyä länsimaisessa demokratiassa.

– Virkavallan kunnioitus on vähentynyt eikä tilannetta helpota, että esimerkiksi vihreiden Touko Aalto ja vasemmiston Li Andersson ovat ilmoittaneet hyväksyvänsä pakkopalautusten vastustamisen. Tätäkö te todella haluatte, Kärnä sanoi maanantaina.

Touko Aalto tekee Demokraatin haastattelussa eron viranomaisen vastustamisen ymmärtämiselle ja hyväksymiselle.

– Minun mielestä viranomaistoimintaa ei saa lähteä estämään, koska viranomaiset tekevät sitä työtä, jota heidät on määrätty tekemään eli toteuttamaan lainvoimaisia päätöksiä. Enemmän kysymys on nimenomaan siitä, onko meidän lainsäädännössä tehty sellaisia ongelmia, jotka oirehtivat tällä tapaa ja syntyy lisää jännitteitä, Aalto toteaa.

Kiista tilapäisistä luvista

Hallituspuolueista vihreiden puheenjohtajaa on arvosteltu myös vaatimuksestaan palauttaa tilapäiset oleskeluluvat ja väitteistään siitä, että laittomasti maassa olevien auttaminen aiotaan kriminalisoida.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ben Zyskowiczin mukaan Aallon väitteet siitä, että laittomasti maassa olevien joukossa on paljon niitä, jotka palaisivat vapaaehtoisesti, jos he vain saisivat paluun mahdollistavat matkustusasiakirjat, eivät pidä paikkaansa. Zyskowiczin mukaan Suomen laki on jo nyt sellainen, että jos tällaisessa tilanteessa olevia ihmisiä olisi, voitaisiin heille antaa tilapäinen oleskelulupa.

Muun muassa sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nergin mukaan, Aallon tarkoittaman kaltainen tilapäinen oleskelulupa tekisi tyhjäksi koko turvapaikkajärjestelmän ja johtaisi siihen, että turvapaikanhakijan subjektiivinen tahto määrittäisi saako hän jäädä Suomeen.