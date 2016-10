Entinen puolueen sisäpiiriläinen: Vihreät ei ole vakavasti otettava aikuisen ihmisen puolue

"Vihreät ei ole vakavasti otettava aikuisen ihmisen puolue. Se on nuorisoseura ja milloin mihinkin yksittäiseen asiaan keskittyvien opiskelija-aktivistien ja vaihtoehtoväen kokoontumisajot”, kirjailija ja juristi Jarkko Tontti kirjoittaa tuoreessa esseekokoelmassaan Viisastuminen sallittu.

Hän kertoo kirjastaan tästä kokonaisuudessaan löytyvässä Yle Puheen radiohaastattelussa.

– Välillähän kuulemme takinkääntämisen olevan se pahin synti - jos muuttaa mieltään. Itsehän olen tästä eri mieltä. Olen itsekin muuttanut mieltäni, ja koen viisastuneeni, Tontti selittää kirjansa nimeä.

Teoksessa kritisoidaan voimakkaasti vihreitä. Tontti on itse matkannut aikanaan rivijäsenestä puolueen sisäpiiriin. Hän toimi muun muassa vihreän eduskuntaryhmän lainsäädäntösihteerinä. Hän kuitenkin pettyi puolueen toimintaan.

Tontin mukaan vihreiden ongelmaa kuvaa se, että saman puoluekaton alle mahtuvat niin ”vasemmistoliitossakin vasemmalle” hänen mielestään kuuluva Outi Alanko-Kahiluoto ja ennemmin kokoomuksen ”vihertäviin liberaaleihin” kuin nykypuolueeseensa istuva Antero Vartia. Tontti sanoo molempien joutuvan kertomaan äänestäjilleen vesitettyä totuutta siitä, mitä vihreiden politiikka on.

– Yleensä puolueella on nuorisojärjestö. Vihreät on nuorisojärjestö, jolla on puolue, hän toteaa.

Tontti kysyykin ”tarvitaanko vihreitä enää”.

– Olisiko parempi jos he hajaantuisivat sinne muihin puolueisiin, mihin oikeasti kuuluvat, Tontti pohtii.

Hänen mukaansa puolueen ajamat asiat menisivät näin paremmin eteenpäin kuin ”punavihreästä getosta huutelemalla”. Hän soimaa vihreitä myös perussuomalaisten ylimielisestä haukkumisesta.

Hän kritisoi luovan alan ihmisenä vihreitä myös piraatti-ideologian tukemisesta.

– Nykyinen puheenjohtaja Ville Niinistö muun muassa sanoi minulle, kun herättelin keskustelua, että taiteilijoiden pitäisi etsiä vaihtoehtoisia ansaintamalleja.

Tontin mukaan vihreissä ajetaan todellisuudessa ”sananvapauden nimissä luovan työn tekijöiden omaisuuden sosialisointia”.