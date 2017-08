Suomen ISIS-terroristit lähettävät perheitään takaisin kotimaahan Syyriasta ja Irakista

Suomesta Lähi-idän jihadististen terroristijärjestöjen riveihin lähteneet "vierastaistelijat" kuuluvat viranomaisten mukaan niin sanottuihin alkuvaiheen lähtijöihin. Heitä ei pidetä yhtä vaarallisina kuin myöhemmin alueelle matkanneita.

Sisäministeriön poliisiosaston kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen on ollut laatimassa sisäministeriön radikalisoitumisen ehkäisemisen toimenpideohjelmaa. Hän selvittää Verkkouutisille, että taistelualueille matkaavat jaetaan EU:ssa kolmeen ryhmään.

– On ensimmäisen vaiheen lähtijät ja toisen ja kolmannen vaiheen lähtijät. Ensimmäiset lähtivät konfliktin alkuvaiheessa. Silloin ihmiset lähtivät sinne vielä eri motiiveilla. Ei ollut riittävästi tietoa siitä, että mitä siellä oikeastaan tapahtuu. Jos uhkaa ajatellaan, eivät nämä ensimmäisen aallon lähtijät ole niitä vaarallisimpia, Mankkinen toteaa.

Ensimmäisellä vaiheella viitataan tavallisesta vuoden 2012 tienooseen. ISIS-järjestö nosti silloin päätään toden teolla ja alkoi vallata alaa sekasortoisissa Syyriassa ja Irakissa. Toinen vaihe ajoittuu ISIS:n valloitusten huippuaikoihin vuonna 2015 ja kolmas vuosiin 2016 ja 2017. Viimeaikoina järjestö on kärsinyt kovia tappioita ja menettänyt tärkeimpiä alueitaan ja kaupunkejaan.

Suomesta on tiettävästi lähtenyt ainakin noin 80 henkilöä Lähi-idän taisteluihin. Heistä liki kaikki ovat mitä todennäköisimmin päätyneet ISIS-järjestön riveihin. Takaisin on viranomaisten mukaan tullut parisenkymmentä henkilöä.

Suomeen palanneiden määrä on pysynyt samana jo pitkään. Tarja Mankkisen mukaan eräänä syynä on se, että alueelta takaisin matkustaminen on ollut yhä vaikeampaa ja vaikeampaa vaikeaa etenkin miehille. Moni haluaa myös taistella loppuun saakka. Takaisin tulee naisia ja lapsia.

– Taistelijat yrittävät kuitenkin saada perheensä turvaan.

Suomen viranomaiset eivät odota monien palaavan enää koskaan takaisin.

Suomesta tulee suhteessa eniten ISIS:n vierastaistelijoita

Viime vuonna tehdyn tutkimuksen mukaan Suomesta on lähtenyt maan muslimiväestöön suhteutettuna maailman eniten vierastaistelijoita ISIS-järjestöön. Verkkouutiset kertoo tutkimuksesta tässä. Siinä havaittiin, että jihadistijärjestön ulkomaalaistaistelijat tulevat nykyisin usein kehittyneistä ja etnisesti homogeenisista maista, joissa on matalat tuloerot ja erittäin kehittyneet poliittiset instituutiot. Se sotii monia aiempia terrorismikäsityksiä vastaan. Suomen lisäksi listan kärkipäässä olivat myös muun muassa Irlanti, Belgia ja Ruotsi.

Tarja Mankkinen kertoo, että ilmiötä on mietitty niin Suomessa kuin Ruotsissa ja Tanskassakin.

– Tämä on tosi iso kysymys. Kyllähän pohjoismaisia yhteiskuntia on aina pidetty aika hyvinä. Että mistä tämä nyt sitten kertoo, hän pohtii.

Mankkinen viittaa tästä löytyvään lokakuussa julkaistuun selvitykseen Suomesta Syyrian ja Irakin taisteluihin matkanneista ja toteaa, että eräänä syynä on noussut esiin osallisuuden tunne.

– Jos tuntee, ettei ole osa yhteiskuntaa - eikä se tarkoita pelkästään syrjäytymistä perinteisessä mielessä vaan laajemmin - voi se olla yksi tekijä, joka vaikuttaa.

Mankkinen korostaa kuitenkin, että Suomesta lähteneiden taustat ovat hyvin erilaisia eikä mitään yhtä syytä lähtöön ole.

– Myös tilannetekijät ovat tärkeitä. Jos on otollinen hetki ja siihen tullaan tarjoamaan tällaista ideologiaa ja mahdollisuutta, puree se varmasti paremmin kuin jossakin toisessa hetkessä.

Suomessa ilmiöön pyritään puuttumaan laajalla työkalupakilla. Sisäministeriö hyväksyi viime vuonna väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisyn toimenpideohjelman. Viranomaisten koulutuksessa on pyritty lisäämään tietoisuutta ja kykyä tunnistaa radikalisoitumista. Lainsäädäntöä on viilattu ja viilataan jatkossakin. Tarja Mankkisen mukaan nyt luodaan myös järjestelmää, jolla radikalisoitumiseen voidaan puuttua tilanteissa, joissa perusteita varsinaiselle rikosoikeudellisille toimille ei vielä ole.

– Silloin käytetään laajasti muita keinoja, joita ovat sosiaali- ja terveystoimi, järjestöjen palvelut, islamilaisten yhdyskuntien palvelut, mentorointi. Näitä me tarvitsemme. Jos puututaan vain rikosoikeudellisin keinoin, me pystymme varmasti torjumaan iskuja, mutta me emme pysty torjumaan sitä, että iskujen mahdollisia tekijöitä on täällä.