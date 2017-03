Hallitus perustaa kansainvälisen tasa-arvopalkinnon

Suomen hallitus perustaa kansainvälisen tasa-arvon edistämiseksi, tasa-arvokeskustelun tukemiseksi ja Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi kansainvälisen tasa-arvopalkinnon (International Gender Equality Prize), valtioneuvoston kanslia tiedottaa. Palkinnon julkisti pääministeri Juha Sipilä Suuressa tasa-arvon juhlassa kansainvälisenä naistenpäivänä Tampereella.

– Suomi on jo yli sadan vuoden ajan ollut tasa-arvoasioiden tienavaaja. Annoimme ensimmäisenä valtiona maailmassa täydet poliittiset oikeudet naisille. On luonnollista, että juuri Suomi perustaa ensimmäisenä maana maailmassa kansainvälisen palkinnon, joka myönnetään merkittävälle tasa-arvon rakentajalle ja puolustajalle, pääministeri sanoi Tampere-talossa.

Tasa-arvopalkinnon tarkoitus on edistää tasa-arvokeskustelua globaalissa kontekstissa. Palkinnon voi saada henkilö tai toimija, joka on edistänyt sukupuolten tasa-arvoa kansainvälisesti merkittävällä tavalla. Palkintoon kuuluu rahapalkinto, jota palkittava ei kuitenkaan saa omaan käyttöönsä vaan hän nimeää palkintorahan saajaksi käytännön avustuskohteen, jolla vahvistetaan naisten asemaa. Palkinto jaetaan yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa.

Ensimmäisen kerran palkinto luovutetaan syksyllä 2017. Palkintosumma on tänä vuonna suuruudeltaan 150 000 euroa, ja se rahoitetaan kehitysyhteistyömäärärahoista. Palkinnon saajaa ehdottaa valtioneuvoston kanslian nimeämä palkintolautakunta, johon kuuluvat tänä vuonna sen puheenjohtajana Tampere-talon toimitusjohtaja Paulina Ahokas, Suomi 100 -juhlavuoden pääsihteeri Pekka Timonen sekä kirjailija ja tutkija Rosa Meriläinen.

Yleisöllä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin on mahdollisuus jättää palkintolautakunnan harkinnan pohjaksi ehdotuksia palkinnon saajasta. Osoite ehdotusten jättämiseksi avataan Minna Canthin päivänä 19.3.2017.

– Sukupuolten tasa-arvo on meille suomalaisille keskeinen arvo. Sen merkitys on ollut oleellinen satavuotiaan Suomen ja koko yhteiskuntamme rakentamisessa. Tasa-arvokeskustelulle on maailmassa suuri tarve, myös läntisessä maailmassamme. Naisten ja tyttöjen aseman edistäminen on keskeinen teema myös Suomen kehityspolitiikassa, Sipilä totesi.