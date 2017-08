Sampo Terho UV:n presidenttikysymyksestä: Todennäköisesti ei omaa ehdokasta

Sininen tulevaisuus -yhdistyksen puheenjohtajan eurooppaministeri Sampo Terhon mukaan ei ole varmaa, ottaako ryhmä tai uusi puolue lainkaan kantaa tulevan presidentin valintaan.

Terho ei ottanut kantaa, miten todennäköisenä hän pitää vaihtoehtoa ryhmän asettumisesta Sauli Niinistön taakse:

– Todennäköistä on, että emme voi omaa ehdokasta asettaa, joten tätä tulemme harkitsemaan syksyllä. Osa edustajista on todella jo tehnyt omia ulostulojaan ja se on ok. Ei ole varmaa, että otamme ryhmänä kantaa ylipäänsä, Sampo Terho kommentoi asiaa Uusi vaihtoehto -eduskuntaryhmän kesäkokouksen tiedotustilaisuudessa Espoossa maanantaina.

Uusi vaihtoehto -ryhmään siirtynyt eduskunnan puhemies Maria Lohela kertoi Verkkouutisille allekirjoittaneensa Sauli Niinistön kannattajakortin. Myös Uuden vaihtoehdon kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkala tukee Niinistöä jatkokaudelle.

Helsingin Sanomien haastattelemien valtiosääntöasiantuntijoiden mukaan Sininen tulevaisuus ei voi puolueena asettaa omaa presidenttiehdokasta. Vaihtoehdoksi jää 20 000 kannattajakortin kerääminen valitsijayhdistykselle, joka asettaisi ehdokkaan.

Uusi vaihtoehto -ryhmän kansanedustaja ja puolustusministeri Jussi Niinistö toppuuttelee mahdollista omaa ehdokkuuttaan Verkkouutisille, vaikkei kysyttäessä sitä täysin pois sulje:

– Ei politiikassa lähtökohtaisesti kannata mitään kategorisesti pois sulkea, mutta pitäisin sitä kyllä epätodennäköisenä. Sanoisin, että esimerkiksi Sampo Terho olisi hyvä presidenttiehdokas, jos päätämme oman ehdokkaan asettaa, Niinistö jatkaa painottaen sanaa "jos".