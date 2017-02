Arto Satonen: Nuorille oikeus ajaa nopeusrajoittimin varustetuilla autolla mopoauton sijaan

Eduskunnan varapuhemies Arto Satonen (kok.) ehdottaa Facebook-päivityksessään, että nuoret voisivat mopoautojen sijaan ajaa normaaleilla henkilöautoilla, joissa on nopeusrajoitin. Mopoautot ovat Satosen mukaan merkittävä turvallisuusriski.

"Minkään auton on vaikea suojata matkustajia, jos vastaan tuleva ajaa suoraan päälle. Mopoauto on kuitenkin törmäystilanteessa täysin turvaton. Mopoautojen sijasta olisi turvallisempaa, jos nuoret voisivat ajaa normaaleilla autoilla, joissa on nopeusrajoitin", Satonen kirjoittaa.

Sastamalassa sattui viikonloppuna vakava onnettomuus, joka vaati kahden nuoren hengen. 35-vuotias mies ajoi pakettiautolla päin mopoautoa, jossa 17-vuotiaat nuoret olivat. Mies teki teon itsemurhatarkoituksessa, mutta säilyi itse onnettomuudesta hengissä. Aamulehti kertoo miehen puhaltaneen alkometriin 1,42 promillen lukemat.

Sastamala on varapuhemies Satosen kotikunta.