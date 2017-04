Tulevan ministerin avautuminen: Koko laji tuntuu jotenkin kreisiltä - mutta nyt järkevältä puuhalta

Tuleva perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) kirjoitti keskiviikkoiltana pitkän ja avoimen Facebook-päivityksen viime päivien tunnoistaan koskien politiikan tapahtumia.

– Menneen viime viikon aikana politiikan tekeminen on tuntunut järkevältä puuhalta. Sehän ei nimittäin aina tunnu, kun hommat jumittaa ja lisäselvityksen selvitystä vaan tehdään työryhmissä ja joku järkevä juttu ei etene, koska sen esittäjä on vaan jotenkin väärä. Joskus usko horjuu, vaikka oon aika optimistinen ihminen, Annika Saarikko aloitti.

– Mutta nyt on semmoinen tunne just tänään mulla, että jotain on saatu aikaan viime päivinä. Että on etuoikeutettua ja kamalan vastuullista, että voi olla siinä pienenä palana mukana.

– Kyynikot älkää nyt sitten vaivautuko irvailemaan päätösten järkevyydestä. Tai vaivautukaa vaan. Sekin on osa tätä hommaa ja sen koukuttavuuttakin.

Saarikon mukaan päätöksiä ja asioita tapahtuu kun on tarpeeksi tahtoa, yhteistyötä ja kun on pakko.

– Samalla tää koko politiikan laji tietysti tuntuu jotenkin ihan kreisiltä, kun päättäjätyypit valvoo yökausia ja papereista kirjoitellaan 15. versiota ja media sit kuitenkin lähinnä kysyy että tuleeko niitä lisäministereitä vai ei. Ehkä joku asiaa harrastava saa kiinni tunteesta.

Tuleva ministeri kertoo, miten helpottavaa ja ilahduttavaa oli saada ilmoittaa eduskuntaryhmien puheenjohtajille, että apteekkilinjauksissa saatiin sopu.

– Sitäkin sopua joku on moittinut laihaksi, mutta mun mielestä päätettiin sittenkin aika isoista asioista alalla, jossa kehitys muuten on ollut aika hidasta.

Keskustan puoluevaltuustolle hän kertoo saaneensa esitellä hienon työryhmän ensimmäistä luonnosta puolueen periaateohjelmaksi. "Se oli vasta eka luonnos, hirveästi vielä tarvitaan ajatustyötä, mutta idea on kirkastunut".

– Sitten puoliväliriiheen sain tehtävän istua samaan pöytään muun muassa Ben Z:n kanssa ratkomaan pirullisia kannustinloukkuongelmia. Ben on niin hyvä. Mikä ratkaisuhakuisuus, mikä analyyttisyys, mikä älykkyys. Mikä herrasmies. Ja osaaminen. Arvostan. Vaikkei kaikesta olla samaa mieltä, Annika Saarikko kirjoittaa.

– Paljon oli porukalla vaihtoehtoja pöydällä, äärimmäisen kipeitäkin. Kaikki vaikutti kaikkeen, uudistaminen tiettyjen rakenteidemme osalta on kuin kivivuori, jonka työntämiseen ei voimat riitä.

Hänen mukaansa ratkaisu varhaiskasvatusmaksujen alentamisesta "tuntui ihan oikeasti hyvältä kun uutisissa perheet kiitteli sitä". Samoin kirjattiin sosiaaliturvareformin aloittaminen, johon myös aika voisi vähitellen olla oikeasti kypsä.

– Ylivelkaantuneetkin nousi esiin kunnolla ehkä ekaa kertaa pitkään aikaan. Fiksummat sanoivat meille, että se on Suomen suurimpien ongelmien ihmisryhmä. Niin se taitaa olla.

Lisäksi kansanedustaja kertoo saaneensa aamulla tapaamisessa pohtia kuntoutuskomiteaa, josta odotetaan rohkeaa esitystä syksyllä, että kuntoutuksesta tulisi vihdoin oikea sote-palveluiden arvostettu ja tärkeä lenkki.

– Että tälläsiä. Tänään myös olin täysin nukahtaa yhteen kokoukseen ja huomiselle on puhe hiomatta. Ipadikin katosi hetkeksi. En oo ollut tänä keväänä parhaimmillani, joten tää kaikki ehkä juuri siksikin tuntuu nyt niin hyvältä. Oon kokonaisvaltaisesti nyt enemmän elossa ja toimessa. Hyvä niin.