RKP: Koulutus ja tutkimus tärkeitä työn murroksessa

Thomas Blomqvistin mukaan muutosta ei pitäisi nähdä uhkana, vaan pikemmin mahdollisuutena.

– Jakamistalous on keino päästä eteenpäin. Tässä on olennaista, että lainsäädäntö ja sosiaaliturva, joilla pelisäännöt määritellään, pysyvät kehityksessä mukana. Suomella on myös hyvät mahdollisuudet tulla johtavaksi maaksi kiertotaloudessa, jolla on merkittävä rooli eurooppalaisessa tulevaisuuskeskustelussa, sanoi Blomqvist RKP:n ryhmäpuheessa eduskunnan keskustelussa työelämän muutoksesta tiistaina.

– Samalla kun näemme työelämän muutokset mahdollisuutena, haluamme, että yhteiskunnassa säilyy kestävä kehitys, heikoimmista pidetään huolta ja tasa-arvo kehittyy muun muassa perhevapaita uudistamalla, Blomqvist totesi.