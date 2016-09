Antti Rinne: Haluan selkeästi todeta Sdp:n tukevan kilpailukykyratkaisua

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) pyysi eduskunnassa opposition Sdp:lta selvää linjausta kilpailukykysopimuksesta.

– Minusta on nyt aivan oleellista, mitä mieltä Sdp on kiky-sopimuksesta, siitä, minkä työmarkkinajärjestöt sopivat ja jonka hallitus otti, jotta voimme parantaa työllisyyttä. Hyväksyttekö te vai ette? On mielenkiintoista nähdä, kun te teette oman varjobudjettinne, onko tämä teillä siellä pohjassa, Petteri Orpo sanoi.

– Jos te ette hyväksy kiky-sopimusta ja tätä veroratkaisua, se on mielestäni iso kannanotto teiltä. Vasemmistoliitto on selvästi sanonut, että te ette kannata tätä kiky-sopimusta - se on ainakin selkeää.

– Jos te hyväksytte kiky-sopimuksen, te hyväksytte ne veronalennukset, jotka menevät myöskin suurempiin tuloluokkiin. Tämä on aivan oleellinen kysymys, Orpo jatkoi.

Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne vastasi "kyllä".

– Haluan todeta selkeästi, että Sdp tukee tätä kilpailukykyratkaisua, se on selvä asia. Sen vaihtoehtona olisivat olleet pakkolait täällä eduskunnassa hallituksen toimesta, ja hallituksen ne pois vedettyä luotiin edellytys sille, että työmarkkinaratkaisu saatiin tehtyä. Kyllä täytyy sanoa, että työmarkkinajärjestöt pelastivat tälläkin kertaa hallituksen monesta pulasta, Antti Rinne sanoi.

Keskustan Anne Kalmarin mukaan "nyt siis kuulimme, että SDP hyväksyy kilpailukykysopimuksen, arvostaa järjestöjen tekemää työtä".

– Sdp siis hyväksyy 0,6 prosentin veronalennuksen kaikissa tuloluokissa. Siksi luulisi, että... te hyväksytte sen, mitä kilpailukykysopimuksen ohessa on sovittu, Anne Kalmari huomautti.

Perussuomalaisten Toimi Kankaanniemen mukaan kilpailukykysopimusta ei olisi syntynyt ilman hallituksen veropakettia, ja ilman sitä se olisi ollut erittäin epäoikeudenmukainen pieni- ja keskituloisia kohtaan.

– Näin ollen hallituksen linja tässä veropäätöksessä on aivan oikea. Se on kyllä kaukana siitä, mitä viime vaalikaudella sosialidemokraattinen valtiovarainministeri ajoi läpi, kun yhteisöveroa alennettiin yli 20 prosenttia, jolloin osingot kasvoivat rajusti. Niistä suuri osa on mennyt amerikkalaisille yhtiöille, ja muutenkaan eivät niistä ole eläkeläiset ja pienituloiset Suomessa saaneet mitään. Nyt eläkeläiset sentään saavat, Toimi Kankaanniemi sanoi.

– Vasemmistoliitto tietysti haluaa, AKT:n rinnalla, että kiky-sopimusta ei olisi syntynyt ja olisi lakkoaalto ja sillä nyt sitten korjattaisiin Suomen tilannetta. Ei näin tapahtuisi.