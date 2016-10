Tästä kansanedustajan riistakuvasta myrskytään - "aikuiset ihmiset julkaisevat kuolleiden eläimien kuvia"

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) julkaisi Facebookissa kuvia Suomen Marsalkan metsästysmajalta viikonvaihteessa pidetystä hirvijahdista. Kuvasarjasta viimeinen esitti Kytäjän maiden jahtipäivän kolmesta kaadosta hirveä ja valkohäntäpeuraa.

Facebook-keskustelu kuvasta paisui lähes 200 kommentin mittaiseksi, kun eräät kommentoijat totesivat kuvan olevan "vastenmielistä" sekä inhoavansa ja kammoksuvansa viattomien "ressukoiden" ruumiiden esittelyä.

Kansanedustaja suositti, että jos hänen FB-sivunsa luo tuskaa, on hyvä klikata pois.

– Moni lapsi voi saada myös käsityksen että on ihan ok tappaa eläimiä ja kehuskella sillä valokuvan kanssa netissä. Uskoisin että ravintokasvatuksen ja tämän retostelun välillä olisi joku muukin vaihtoehto, eräs kommentoija jatkoi.

Timo Heinonen vastasi, että "metsästys on ihan ok ja laillista ja tärkeääkin. Eli ei kuva ole lainkaan väärä tai anna väärää kuvaa. Metsästäminen on tärkeä osa riistanhoitoa ja suomalaista luontoa".

– Olen eri mieltä siitä, että aikuiset miehet julkaisevat kuolleiden eläimien kuvina saaleistaan. Se on vastenmielistä. EI se tee kenestäkään miehekästä tai urheaa, että on ampunut puolustuskyvyttömän eläimen, hänelle todettiin.

– Suomessa on metsästetty ainakin 10 000 vuotta ja hyvä niin. Hirvikolaripaikalla voi aina miettiä mitä tapahtuisi jos hirvi ja peurakantaa ei rajoitettaisi. Tai jos susikannan annettaisiin kasvaa miten vaan. ...Klikatkaa esto tai älä seuraa niin päivitykseni eivät ahdista., kansanedustaja vastasi.

– Kukaan ei epäile etteikö mies ja ase voita hirviemoa ja sen vasaa tai pientä valkohäntäpeuraa. Emme tarvitse siihen kuollutta todistetta. ...Riistaa tulee ja sillä hyvä. Machoilu sitten erikseen, hänelle jatkettiin.

Sivusta huomautettiin, että vain vegaaneilla on oikeus julkaista kuolleiden eläimien kuvia ja videoita.

– Tässä keskustelussa näkyy tietynlainen ajan henki. Jos lehdessä kerrotaan ja vielä kuvan kanssa jonkun kadonneen koiran kuolemasta, niin sitä itketään kaikkialla ja perustetaan kynttiläsivuja. Ihmisen kuolema ei tunnu olevan läheskään yhtä surullista. Itse asiasta sanon, että minunkin mielestäni luvanvarainen metsästys on OK ja myös välttämättömyys, mutta saaliin julkinen esittely ei sovi enää tähän aikaan, eräs väittelijöistä totesi.

– Mielenkiintoista keskustelua. Arvostetaan erilaisia mielipiteitä ja ajatuksia. Minulle riista on ruuista eettisintä, Heinonen totesi.