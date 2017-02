Pitääkö Suomi kastettuja turvapaikanhakijoita valekristittyinä?

Kristillisdemokraattien kansanedustaja ja entinen sisäministeri Päivi Räsänen (kd.) nosti eduskunnan kyselytunnilla Afganistanista tulleet turvapaikanhakijat. Hän sanoi tilanteen Afganistanissa olevan niin heikko, ettei sinne voi palauttaa henkilöitä, jotka ovat kääntyneet islamista kristityiksi.

– Näissä yhteisöissä sovelletaan sharia-lainsäädäntöä ja hengenvaara on aivan ilmeinen, jos kristityksi kääntyminen ja kasteen ottaminen on tiedossa, Päivi Räsänen sanoi.

Maahanmuuttoviraston työntekijöiden puhutellessa näitä henkilöitä ei uskonnollisen vakaumuksen selvittäminen Räsäsen mukaan ole helppoa.

– Osa näistä kristityistä, kastetuista afgaaneista, on saanut mielestäni aivan käsittämättömällä tavalla kielteisen päätöksen. Oletan että tässä osittain on kysymys siitä, että on jouduttu rekrytoimaan maahanmuuttovirastoon nopealla tavalla työntekijöitä, niin siellä on myös osaamattomuudesta kyse.

Räsänen kysyi ministeriltä, miten puhuttelua ja päätöksentekoa virastossa ohjataan.

– Eikö kaste ja kastekoulu ole riittävä todiste vakaumuksesta?

Kysymykseen vastasi sisäministeri Paula Risikko (kok.). Hänen mukaansa on tärkeä huomio, että puhuttelussa ja keskustelussa pitää olla hyvin osaavat henkilöt.

– Nyt kun nostatte esille tämän uskonnon, ja sen että jos Suomessa on kastettu, niin vaikuttaako se siihen... Lähtökohtaisesti kuitenkin pitää aina katsoa sitä, onko henkilö suojelun tarpeessa, täyttääkö hän ne kriteerit, Paula Risikko sanoi.

– Se että tehdään kaste Suomessa, ei voi olla ainoa syy. Silloin pitää aina katsoa, mikä on se perustelu, jolla hän saisi sen turvapaikan. Me olemme satsanneet nimenomaan siihen puhuttelun laatuun ja siihen että otamme huomioon myös uskonnollista vakaumusta.

Risikko sanoi Räsäsen varmasti ymmärtävän entisenä sisäministerinä, ettei uskonto voi olla ainoa syy, jolla perusteella ihminen saa turvapaikan.