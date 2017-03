Viinaprotesti syntymässä: eduskunnassa kerätään nimilistaa alkoholilain muutoksia vastaan

Eduskunnassa kerätään kansanedustajien nimiä adressiin, jolla vastustetaan hallituksen valmisteleman alkoholilain uudistuksen tuomia muutoksia. Keskustan kansanedustaja Pekka Puska vahvistaa Verkkouutisille, että listaan on kerätty nimiä ja että Puska on itse yksi adressin allekirjoittajista.

– Koko lakia ei vastusteta vaan sitä, että vahvat oluet ja limuviinat tulisivat myyntiin kauppoihin ja huoltoasemille. Näistä muutoksista ja niiden alkoholinkulutuksen ongelmia lisäävistä vaikutuksista hyvin suuri määrä kansanedustajia kaikista puolueista on huolestunut. Yksittäisillä edustajilla on varmasti näkemyksiä muistakin pykälistä. Pääsääntöisesti ajatus on kai se, että tällainen kokonaislakiuudistus tarvitaan ja siinä on paljon hyvää, Puska sanoo.

– Ajatus on, että kun hallitus alkaa käsitellä lakiluonnoksesta saatuja lausuntoja, se ottaisi lausunnot huomioon, hän lisää.

Puskan mukaan adressin takana on joukko terveysasioissa aktiivisia keskustan kansanedustajia.

– Meillä on kolme lääkäriä, kyllä me varmaan olemme olleet tässä aikalailla aloitteellisia, en ota tätä kuitenkaan yksin syykseni tai ansiokseni, hän sanoo.

Alkoholimyynnin vapauttaminen on Puskan arvion mukaan ollut erityisen hankala kysymys keskustalle. Hänen mukaansa huolen haitoista jakaa kuitenkin suuri määrä kansanedustajia kaikista puolueista.

– Luulen idean olleen, että tämä ei ole kysymys hallituksen ja opposition välillä. Joistakin, ennen muuta oppositiopuolueista olisi varmasti saatu lisääkin nimiä, Puska arvioi.

Kokoomuksen entinen kansanedustaja Sirpa Asko-Seljavaara on aiemmin tuonut esiin huolensa vahvojen oluiden ja limuviinojen myynnin vapauttamisen mukanaan tuomista ongelmista. Asko-Seljavaaran mukaan vahvojen oluiden myynti bensa-asemilla ja kaupoissa madaltaa kynnystä alkoholiriippuvuudelle.

Hallituksen esitys alkoholilain uudistukseksi toisi toteutuessaan muutoksia alkoholijuomien vähittäismyyntiin, anniskeluun ja mainontaan. Lakiesityksen mukaan kaupan alkoholijuomien enimmäisvahvuus nostettaisiin jatkossa 5,5 prosenttiin ja vaatimus juoman valmistamisesta käymisteitse poistettaisiin. Tämä tarkoittaisi sitä, että kaupat, kioskit ja huoltamot saisivat myydä myös esimerkiksi A-olutta, vahvaa siideriä ja myös väkevistä alkoholijuomista sekoitettuja long drink -juomia.

Muita uudistuksen mukanaan tuomia muutoksia olisivat muun muassa ravintoloiden mahdollisuus hankkia alkoholijuomien vähittäismyyntilupa sekä itsenäisten ja pienten panimoiden mahdollisuus myydä omia käsityöläisoluita suoraan valmistuspaikalta.