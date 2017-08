Petteri Orpo: On voitava tehokkaasti palauttaa ne, jotka turvapaikkaa eivät tarvitse

– On selvää, että turkulaisena nämä asiat koskettivat erityisen paljon. Tunnen erittäin syvää surua tapahtuneesta ja otan syvästi osaa omaisten suruun, valtiovarainministeri ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo totesi Suomen suurlähettiläskokouksessa Helsingissä.

Hän kiitti sekä poliisin ammattimaista toimintaa Turussa, että sivullisten auttajien rohkeutta. Entinen sisäministeri Orpo totesi, että yksi muuttuneen turvallisuustilanteen takia Suomessa tehdyistä asioista on se, että poliisin ensipartion toimintakykyyn erilaisissa tilanteissa on kiinnitetty jo muutaman vuoden erityistä huomiota.

Poliisi taltutti Turun puukottajan ampumalla häntä reiteen vain kolme minuuttia hälytyksen saamisesta.

– Ensipartion toiminta oli ulkopuolisten auttajien toiminnan lisäksi nimenomaan se, joka säästi meidät vielä suuremmalta murhenäytelmältä.

Petteri Orpo korosti, ettei terrorismin uhka ole uusi asia.

– Me pelkäsimme varmasti kaikki, että jotain tällaista tapahtuu Suomessakin, kun me olemme nähneet, mitä Euroopassa on tapahtunut ja koska Suomi on kiinteä osa Eurooppaa ja maailmaa. Nyt meidän pitää osata keskustella rakentavasti ja tutkia näiden tapahtumien kulku viimeistä yksityiskohtaa myöten sekä tehtävä perusteellinen arvio siitä, mitä toimia jatkossa tarvitaan, että tällainen ei enää koskaan Suomessa tapahtuisi.

Hallituksen on Orpon mukaan tehtävä tarkka analyysi Turun tapahtumista ja puututtava korjattaviin asioihin.

– Terroriuhka oli ja myöskin on jo kohotetulla tasolla. Se kertoo siitä, että meidän turvallisuusviranomaisemme, suojelupoliisi vastuuviranomaisena, ovat tunnistaneet tämän kohonneen uhan Suomessa ja siksi myös hallitus on toiminut ja lisännyt poliisin, suojelupoliisin ja rajavartiolaitoksen määrärahoja tälle vuodelle.

Jos tapahtumien selvittämisen jälkeen ilmenee, että jossakin on edelleen kriittinen resurssipula, on Orpon mukaan selvää, että se on korjattava.

– Samaan aikaan voi nyt jo sanoa, että hallituksen on huolehdittava nykyistä nopeammasta ja tehokkaammasta turvapaikkatutkinnasta ja tehokkaasta kotouttamisesta, Petteri Orpo totesi.

– Ne, jotka turvan tarvitsevat, he meiltä turvan saavat, mutta tutkinta pitää käydä nopeasti, samoin siihen mahdollisesti liittyvät oikeusprosessit. Ne, jotka eivät turvapaikkaa tarvitse meidän oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti tehdyssä tutkinnassa, heidät pitää voida tehokkaasti ja nopeasti palauttaa lähtömaihinsa. Suomessa voi olla vain laillisesti. Me teemme kaiken voitavan, jotta tämä toteutuu, hän jatkoi.

Ministeri nosti puheessaan esiin tiedustelulain. Orpon sisäministerikaudella käynnistetty lainvalmistelutyö on jo pitkällä.

– Lähden siitä, että hallitus tulee tekemään esityksen uudesta tiedustelulainsäädännöstä, jonka tavoitteena on lisätä suojelupoliisin toimivaltaa paljastaa suomalaisten turvallisuutta koskevia haasteita. Toivon, että esitys saadaan läpi mahdollisimman nopeasti viiden kuudesosan enemmistöllä, jotta meidän ei tarvitse odottaa seuraavaa vaalikautta.

Tällä Orpo viittasi nopeutettuun perustuslain muuttamismenettelyyn. Tiedustelulain säätäminen vaatii viestisalaisuuden osalta muutoksia perustuslakiin. Jotta se saataisiin läpi tällä vaalikaudella, olisi asia ensin julistettava kiireelliseksi eduskunnassa viiden kuudesosan enemmistöllä. Sitten siitä päätettäisiin kahden kolmasosan enemmistöllä.

Valtiovarainministeri toppuutteli huolia tiedustelulain ja yksityisyydensuojan välisistä ongelmista. Laki säädetään Petteri Orpon mukaan niin, että suomalaiset voivat luottaa valvontajärjestelmään.