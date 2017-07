Paula Risikko HS:lle: Olisi järkevää auttaa kaikkein hädänalaisimpia

Sisäministeri Paula Risikko (kok.) nostaisi Suomen pakolaiskiintiötä. Hän kommentoi asiaa Helsingin Sanomien haastattelussa.

Nykyisellään kiintiö on 750 ja Risikko esitti jo keväällä sen nostamista takaisin aiempien vuosien tasolle, eli 1050:een. Myös pääministeri Juha Sipilä (kesk.) olisi valmis nostamaan kiintiötä, mutta nosto kaatui aiemmin perussuomalaisten vastustukseen. Nyt, kun kooltaan pienempi Uusi vaihtoehto -eduskuntaryhmä on korvannut perussuomalaiset hallituksessa, nosto voisi Helsingin Sanomien mukaan olla realistista.

Risikko ei halua linjata asiasta, mutta siitä on hänen mukaansa pakko keskustella.

– Kun on paljon hätää, niin juuri kaikkein hädänalaisimpien auttaminen olisi järkevää. Näille ihmisille on annettu pakolaisstatus, kaikki tarkistukset on tehty jo siellä päässä, Risikko sanoo HS:lle.

Maahanmuuttoviraston mukaan Suomeen otetaan pakolaiskiintiössä henkilöitä, jotka YK:n pakolaisasiain päävaltuutettu UNHCR on katsonut pakolaisiksi. Käytännössä pakolaisstatus arvioidaan siis jo lähtömaassa pakolaisleirillä, jolloin henkilö voi Suomeen tullessaan luottaa myös oikeuteensa jäädä tänne, mikä helpottaa kotoutumista. Kiintiöpakolaisjärjestelmää on kehuttu erityisesti siitä, että se mahdollistaa juuri kaikkein heikoimmassa asemassa olevien auttamisen, sillä turvapaikan saamiseen Suomesta ei tarvita pitkän matkan taittamista Eurooppaan.

Oppositiojohtajat kertoivat SuomiAreenassa olevansa valmiita nostamaan Suomen pakolaiskiintiötä jopa tuhansilla. Risikko on puheissaan varovaisempi ja sanoo maltillisemman noston riittävän.

– Varsinkin, kun emme tiedä, mitä Italiasta kuuluu.

Italiaan on saapunut tänä vuonna yli 83 000 siirtolaista. Verkkouutiset kertoi keskisen Välimeren reitin vaikeasta tilanteesta viime viikolla tässä.

EU:n sopima turvapaikanhakijoiden siirto-ohjelma Italiasta muihin EU-maihin on toistaiseksi epäonnistunut. Risikon mukaan taakanjakomekanismin lisäksi syksyllä tullaan käsittelemään myös EU:n Dublin-järjestelmän uudistamista.

– Sisäministereiden kokouksessa kaikki sanoivat, ettei Italiaa voi jättää yksin. Syksyn aikana tullaan näkemään, miten taakkaa konkreettisesti jaetaan, Risikko sanoo HS:lle.