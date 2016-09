Pappisliitto kehottaa laittamaan jäitä hattuun samaa sukupuolta olevien vihkimiskysymyksessä

Pappisliitto katsoo, että papin täytyy viranhoidossaan toimia rakentavasti kirkon tehtävän edistämiseksi. Papin pitää välttää toimia, jotka lisäävät hajaannusta kirkossa ja vähentävät papiston keskinäistä kollegiaalisuutta.

Vaikka voimaantuleva avioliittolaki mahdollistaa samaa sukupuolta olevien henkilöiden kirkollisen vihkimisen, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon järjestykseen tällaista toimitusta ei ainakaan toistaiseksi ole hyväksytty.

Pappisliitto muistuttaa, että pappisvirassa toimiminen edellyttää papilta sitoutumista toimimaan kirkon kulloinkin voimassa olevan järjestyksen mukaisesti sekä edistämään muutosta kirkon järjestyksen asettamissa rajoissa.

Julkisuudessa on esitetty, että pappia voitaisiin rangaista siitä, että hän on vihkinyt avioliittoon keskenään samaa sukupuolta olevat henkilöt. Pappisliiton käsityksen mukaan tällainen rangaistus voisi johtua siitä, että pappi on toimittanut sellaisen kirkollisen toimituksen, jota kirkolliskokous ei ole hyväksynyt.

Samoin on esitetty, että pappia vastaan voitaisiin nostaa syrjintäsyyte, mikäli hän jättäisi vihkimättä keskenään samaa sukupuolta olevat henkilöt.

Pappisliitto ei etukäteen ota kantaa siihen, millaisia sanktioita tuomiokapitulit mahdollisesti langettavat papeille vihkimisten johdosta. Pappisoikeuksiin liittyvistä sanktioista ja irtisanomisesta on mahdollista hakea muutosta hallinto-oikeudelta.

Pappisliitto toteaa, että virkasuhteessa olevan papin on noudatettava työnantajansa määräyksiä annettujen ja kiellettyjen virkatehtävien suhteen.

– Jos pappia syytettäisiin syrjinnästä sen johdosta, että hän on kieltäytynyt vihkimästä avioliittoon keskenään samaa sukupuolta olevia henkilöitä, tulee syytteen arvioinnissa ottaa huomioon työnantajan ohjeistus sekä vallitsevan oikeustilan epäselvyys, liitto muotoilee.

Pappisliitto toteaa rooliinsa olevan jäsentensä edunvalvoja. Siihen kuuluu antaa jäsenelleen oikeusapua silloin, kun hän sitä tarvitsee, riippumatta hänen teologisista tai kirkkopoliittisista näkemyksistään.