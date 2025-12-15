Droonit rokottivat 109 kertaa päivässä, Venäjän rynnäköt pysähtyivät

Ukrainan rajavartioston ”Phoenix-yksikön” drooni-lennättäjät tekivät sisäisen ennätyksen yhdessä päivässä, kun he kirjasivat 109 osumaa Venäjän joukkojen jalkaväkeä ja kalustoa vastaan Lymanin suunnalla.

Phoenix-yksikkö kertoo asiasta Facebookissa jakamansa videon (jutun alla) yhteydessä.

Phoenix-yksikön mukaan vihollinen yritti toimia pienissä rynnäkköryhmissä soluttautuen etulinjaan. Rajavartioston droonien järjestelmällisen työn ansiosta rynnäköt pysähtyivät heti alkuunsa.

Videomateriaali näyttää, kuinka droonit tuhoavat hyökkääjän sotilaita ja kalustoa yksi toisensa jälkeen.

Verkkouutiset kertoi aikaisemmin, kuinka Ukrainan puolustusvoimien miehittämättömien järjestelmien joukkojen droonit tuhosivat kokonaisen venäläisen pataljoonan yhden päivän aikana.

Taistelut jatkuvat rajuina Itä-Ukrainan Donbasissa.

Venäjän eteneminen on ollut hidasta ja vaatinut valtavat mies- ja kalustotappiot.