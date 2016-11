Oppositiopuolueet vaativat korottamaan Suomen pakolaiskiintiötä

UNHCR:n mukaan Syyrian sisällissota on johtanut suurimpaan toisen maailmansodan jälkeiseen humanitaariseen kriisiin.

Myös kotimaassa monet kansalaisjärjestöt ovat vaatineet Suomen pakolaiskiintiön korottamista. Eva Biaudet kannattaa korottamista.

– RKP on monesti vaatinut Suomen pakolaiskiintiön korottamista, ja me vaadimme sitä taas: Suomen on korotettava pakolaiskiintiötään nyt 750 henkilöstä 2500 henkilöön, sanoo Biaudet tiedotteessaan.

Oppositiopuolueet – mukaan lukien RKP – esittävät korotusta yhteisessä aloitteessa, joka käsitellään lisätalousarvion käsittelyn yhteydessä eduskunnan täysistunnossa torstaina.

– Suomi on tiukentanut turvapaikkapolitiikkaansa kyseenalaisin perustein. Turvapaikkaoikeuden puolustaminen on sekä eettinen kysymys että perustavanlaatuinen ihmisoikeuskysymys, josta Suomen ja Euroopan on pidettävä viimeiseen asti kiinni. Hallituksen suunnalta on sanottu, että pakolaiskiintiön korottamista voidaan harkita, kunhan spontaani maahanmuutto saadaan hallintaan. Nyt tämä lupaus on viipymättä lunastettava. Kaikki muu olisi vastuutonta ja epäinhimillistä politiikkaa, katsoo Eva Biaudet.