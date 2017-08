"Maahanmuuttoviraston turvapaikkaprosessit on syynättävä läpi"

– On hyvin hämmentävää, että esimerkiksi Marokon kansalaisten turvapaikkaprosesseja ei ole suoritettu nopeutetussa menettelyssä, vaikka lainsäädäntö antaa tähän mahdollisuuden, Mikko Kärnä sanoo.

Marokko on turvallinen maa, mutta Maahanmuuttovirasto on hänen mielestään tähän saakka ollut aivan liian varovainen arvioidessaan EU:n ulkopuolisten maiden turvallisuutta.

– Nopeutetun menettelyn käytön tulee olla pääsääntö eikä poikkeus sellaisten turvapaikanhakijoiden osalta, jotka eivät saavu konfliktialueilta, Kärnä toteaa.

Erityisen hämmentäväksi asian tekee Kärnän mukaan se, että Marokko on myös maa, joka ottaa itse vastaan pakolaisia ja turvapaikanhakijoita.

– Vuonna 2016 Marokko otti vastaan yli 6000 pakolaista ja turvapaikanhakijaa 49 eri maasta. YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n mukaan tilanne on heidän osaltaan kehittynyt suotuisasti ja ihmisiä on sijoitettu 44 eri paikkakunnalle Marokon sisällä. Marokon hallitus on myös kehittänyt voimakkaasti omaa turvapaikkalainsäädäntöään. Pelkästään tähän nojaten voidaan todeta, että jokainen Marokon kansalaisen tekemä hakemus on lähtökohtaisesti perusteeton, Kärnä toteaa.