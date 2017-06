Timo Soinilla on yhä valttikortti: näinkin uusi puolue voisi vaikuttaa voimasuhteisiin

Perussuomalaisten pirstouduttua kuuluvat heidän aiemmat kansanedustajansa tällä hetkellä kolmeen ryhmään. Eduskuntaryhmä Uudella vaihtoehdolla on 19 kansanedustajaa, perussuomalaisilla 17 kansanedustajaa ja Veera Ruoholla oma ryhmänsä.

Hallituspuolueilla on 105 kansanedustajaa. Heistä Uuden vaihtoehdon kansanedustajia on siis 19. Julkisuudessa spekuloidaan paljon uhasta, että hallituksen enemmistö alkaisi lähestyä kriittistä sataa kansanedustajaa.

Uuden vaihtoehdon ja se ministereiden kuten Timo Soinin ja Sampo Terhon käsissä on kuitenkin loikkien lisäksi eräs muukin mahdollisuus. Perussuomalaisilla on Euroopan parlamentissa kaksi edustajaa: uusi puoluejohtaja Jussi Halla-aho ja Pirkko Ruohonen-Lerner.

Jos mieli muuttuu

Jussi Halla-aho ei ollut ehdolla eduskuntavaaleissa 2015. Pirkko Ruohonen-Lerner oli ja hänet valittiin Uudeltamaalta kansanedustajaksi.

Perussuomalaisten nyt jakauduttua Ruohonen-Lerner ilmoitti, että kansanedustajana hän liittyisi Uuteen vaihtoehtoon. Hän ei kuitenkaan ole tulossa eduskuntaan.

Jos tilanne ja mieli jostain syystä muuttuu, voi Ruohonen-Lerner milloin tahansa halutessaan tulla eduskuntaan.

Tällöin hänen tilalleen eduskuntaan Uudeltamaalta noussut kansanedustaja joutuu luopumaan paikastaan.

Poliittinen lisäpommi on siinä, että tuolloin luopumaan joutuva kansanedustaja on Leena Meri. Hän on vastapuolen eli perussuomalaisten eduskuntaryhmän nykyinen puheenjohtaja.

"Jos on viimeinen keino..."

Pirkko Ruohonen-Lernerin paluu siis toisi hallitukselle yhden uuden kansanedustajan ja veisi oppositiolta yhden kansanedustajan. Sattumalta hän on ryhmäjohtaja.

Leena Meri toteaa Verkkouutisille, että Pirkko Ruohonen-Lernerillä on totta kai oikeus halutessaan palata eduskuntaan.

Meri toteaa, ettei anna pelotella itseään, jota moni on yrittänyt. Hän kertoo tiedostaneensa kyllä tilanteen.

– Siihenhän varakansanedustajan on aina varauduttava... Ei siinä mitään. Jos se on joidenkin viimeinen keino, niin se on, Leena Meri kommentoi.

– Näin voi käydä. Silloin pyrin eduskuntaan uudestaan.