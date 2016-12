Kansanedustaja vaatii ilmoitusmenettelyä yhdistysten varainhankintaan: Järjestötyö ei pyöri pyhällä hengellä

Kokoomuksen kansanedustaja Sanna Lauslahti toivoo, että yhdistysten varainhankintaa helpotettaisiin turhaa byrokratiaa karsimalla. Hän ehdottaa, että uudessa rahankeräyslaissa siirryttäisiin ilmoitusmenettelyyn.

Kansanedustaja korostaa tiedotteessaan vapaaehtoistoiminnan merkitystä Suomelle. Hän kertoo olevansa tyytyväinen siihen, että hallitus on sisällyttänyt vapaaehtoistoiminnan ohjelmaansa.

– Kyse ei ole vain hallitusohjelman lauseista, vaan puolentoista vuoden aikana on tehty jo useita tekoja vapaaehtoistoiminnan edellytysten parantamiseksi. Esimerkiksi yksi pitkäaikainen tavoite on ollut saada vapaaehtoistoiminnalle yksi vastaava taho. Se on vihdoin ja viimein toteutettu. Oikeusministeriö on ottanut vapaaehtoistyön koordinointivastuun harteilleen, Lauslahti kiittelee.

Lauslahti toimii eduskunnan vapaaehtoistoiminnantukiryhmän varapuheenjohtajana. Hän muistuttaa, että vapaaehtoistyöllä on Suomessa pitkät perinteet, ja että ilman vapaaehtoistyötä sekä talkootoimintaa moni asia Suomessa olisi jäänyt tekemättä tai ei pyörisi ollenkaan.

Lauslahden mukaan rahankeräyslakiin tarvittaisiinkin muutoksia, sillä byrokratia hankaloittaa osaltaan toimintaa.

– Suomessa rahan kerääminen on tehty todella hankalaksi, ja siksi yksi pitkäaikainen tavoite on ollut uudistaa rahankeräyslakia. Sen osalta ollaan esiselvitysvaiheessa. Ehdotusta on voinut kommentoida marraskuun loppuun saakka Otakantaa.fi sivulla, hän toteaa.

Kansanedustajan mukaan nopeammalle ja kevyemmälle ilmoitusluontoiselle menettelylle olisi tarvetta nykyisen lupamenettelyn sijaan.

– Järjestötyö ei pyöri pelkästään pyhällä hengellä. Siksi rahankeräyslakiin on vihdoin saatava muutos. On siirryttävä nopeampaan ja kevyempään ilmoitusmenettelyyn raskaan ja pitkän lupamenettelyn sijaan. On aika luottaa järjestötoimijoihin. Hyvän tekeminen tulee tehdä helpoksi, hän sanoo.

Lauslahden mukaan rahankeräyslain kommenteissakin eniten kannatusta sai vaihtoehto, jossa luovutaan lupamenettelystä ja siirrytään ilmoitusmenettelyyn säilyttämällä yleishyödyllisyyden edellytys.

– Avoimuutta ja luottamusta lisää se, että ilmoitukset olisivat verkossa kenen tahansa selattavissa. Tämä yhdistettynä jälkikäteisvalvontaan luulisi riittävän varainkeruun valvontamenetelmiksi. Vuosia odotettu uudistus rahankeräyslakiin on viimein saatava eduskuntaan, edustaja vaatii.