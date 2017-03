Poliisi varoittaa Ylellä: Vammaisina esiintyvät ulkomaalaiset huijaavat rahaa valekeräyksillä

Epäilyttävistä rahankerääjistä on syytä olla yhteyksissä paikalliseen poliisiin.

Poliisille on tullut ilmoituksia tapauksista, joissa kuuromykkänä esiintyvä ulkomaalainen yrittää huijata ihmisiltä rahaa tekaistulla keräyskaavakkeella, kertoo Yle. Tapauksia on sattunut Keravalla, Järvenpäässä ja Tampereen alueella viime viikon aikana. Komisario Harri Vihola Itä-Uudenmaan poliisista varoittaa rahankeruukaavakkeista, joihin kirjoitettu huono suomen kieli osoittaa, ettei kyse ole virallisesta paperista.

– Ihmisten kannattaa miettiä, kenelle rahojaan antavat. Jo kirjoitusasu osoittaa, onko syytä lähteä keräykseen mukaan, Vihola sanoo.

Kuurojen Liiton rahainkeruuvastaavalle Eija Tiaiselle ilmiö on tuttu, vaikka kyseinen rahankeruu ei liity millään tavalla liiton toimintaan.

– Näitä tulee ihan joka kevät, kun aurinko rupeaa paistamaan. Se on negatiivista meille, koska luottamus vammaistoimintaan kärsii todella paljon. Huijarit käyttävät juuri kuuroutta hyväkseen, koska he eivät osaa kieltä. Kun he ilmoittavat lapulla olevansa kuuroja, heidän ei tarvitse puhua.

Tiaisen mukaan ihmiset ottavat usein Kuurojen Liittoon yhteyttä kohdattuaan epämääräisen, kuurona esiintyvän rahankerääjän. Kohtaamisia on tapahtunut kaduilla, parkkipaikoilla ja kauppakeskuksissa.

– Monet sanovat kokeneensa tällaisen tilanteen uhkaavana ja ovat antaneet rahaa vain päästäkseen pois tilanteesta. Jälkeenpäin he soittavat meille, että tällaista tapahtuu, mutta me emme voi tehdä asialle mitään.

Myös kansainvälisen Handicap International -järjestön digitaalisesta kehityksestä vastaava Tom Shelton tunnistaa ilmiön.

– Valitettavasti tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun kuulemme tällaisesta toiminnasta. Vastaavista rahankeruuhuijauksista on useita esimerkkejä monissa EU-maissa. Niitä on tapahtunut meidän ja muiden hyväntekeväisyysjärjestöjen nimissä Virossa, Ruotsissa, Norjassa, Slovakiassa ja Isossa-Britanniassa viime vuosina. Uskomme, että tätä petollista toimintaa ohjaa sama itäeurooppalainen jengi.

Sekä Shelton että Tiainen kehottavat ihmisiä ottamaan yhteyttä paikalliseen poliisiin kohdatessaan epäilyttävän rahankerääjän.

– Hälytyskellojen pitäisi soida, jos kadulla otetaan rahaa kädestä käteen. Poliisiviranomainen myöntää luvan siten, että keräyksessä otetaan nimi listaan ja annetaan pankkitilinumero, jolle raha maksetaan, tai raha annetaan sinetöityyn lippaaseen. Jos kerääjä laittaa rahan suoraan taskuun, niin siinä on jotain ongelmaa, Tiainen sanoo.

Komisario Viholan mukaan viesti tulee poliisille myös yleisen hätänumeron 112 kautta.

– Mikäli epäilee keräyksen laillisuutta, asian voi saattaa poliisin tietoon hätänumeron kautta akuuteissa tapauksissa, niin poliisi voi tulla paikan päälle.

Lisäksi hän muistuttaa, että virallisessa rahankeräyskaavakkeessa näkyy aina rahankeräysluvan myöntänyt viranomainen eli Poliisihallitus tai paikallinen poliisilaitos sekä luvan numero.